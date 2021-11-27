我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

防堵Omicron 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

華人遊威尼斯： 客少水清澈 松露正當季

記者邵敏╱洛杉磯報導
義大利海鮮大餐。（蕾蕾提供）
義大利海鮮大餐。（蕾蕾提供）

洛杉磯很多華人在感恩節假期出遊，有些人選擇境內自駕遊，更有不少人選擇歐洲長途旅行。此時正在義大利度假的華人，稱現在正是歐洲遊的最好時節，遊客少環境乾淨，知名餐廳不用排長隊，連威尼斯曾經的臭水溝都變得從未有過的清澈。

（影音來源：蕾蕾╱記者邵敏後製）

家住聖瑪利諾市（San Marino）的蕾蕾一家人，選擇在感恩節假日前往義大利度假一周，主要目的地是佛羅倫斯（Florence）和威尼斯（Venice）兩個城市，蕾蕾直呼此次旅行太過癮，賞美景嚐遍當地各種美食。「新冠疫情近兩年，這是我們第一次出國旅行，一家人都非常興奮開心，感受到久違的放飛心情。」

家住洛杉磯的蕾蕾一家，感恩節前往義大利度假一周，與當地朋友相聚。（蕾蕾提供）
家住洛杉磯的蕾蕾一家，感恩節前往義大利度假一周，與當地朋友相聚。（蕾蕾提供）

最讓蕾蕾印象深刻的是，當地每一個景點都非常乾淨，「威尼斯的改變太大了，以前水很渾濁，現在非常清澈，連水的顏色都變了，很多朋友看了我拍的照片，都說從來沒有見過威尼斯這麼乾淨的水。之前來時到處人擠人，沒法走路，如今十分通暢，疫情導致遊客少，景點井然有序。」

因為有當地好友介紹，蕾蕾一家每天都去品嚐各種地道的義大利美食，她說印象最為深刻的就是松露（Truffle）大餐，正值松露上市季節，當地有一家以烹飪松露為名的餐廳，「這家餐廳地下室有2000多年的歷史，可以在裡面就餐，服務生現場在顧客面前製作松露美食。每道菜，包括牛排、色拉，甜點等都會加入松露，味道十分驚艷，太好吃了。」

疫情期間，遊客少，威尼斯曾經的臭水溝都變得從未有過的清澈。（蕾蕾提供）
疫情期間，遊客少，威尼斯曾經的臭水溝都變得從未有過的清澈。（蕾蕾提供）

同時蕾蕾還提到，以前去義大利這些知名餐廳就餐，需要提前預定，還要在門口排隊幾小時才能輪到，「現在去了就能就餐。以前這些餐廳天天爆滿，不可能有空位，現在就比較空了。」衝著這些便利，蕾蕾極力推薦自己的朋友，如果有時間，這個時候來歐洲旅行特別好，「疫情後國際旅遊重新開放，當地人熱情禮貌，人少景美，而且防疫措施嚴格，比較安全。」

正值松露上市，當地一家知名餐廳，每道菜都會加入松露。（蕾蕾提供）
正值松露上市，當地一家知名餐廳，每道菜都會加入松露。（蕾蕾提供）

據蕾蕾介紹，因為疫情還在繼續，歐洲當地的防疫措施十分嚴格，這讓她感覺此次旅行很安全。飛往義大利前，遊客除了需提供完全接種的疫苗卡之外，還要提供72小時內的核酸檢測陰性證明，才能登機。

義大利美食。（蕾蕾提供）
義大利美食。（蕾蕾提供）

在義大利旅行期間，進入室內都需要提供疫苗接種證明，不管是進入博物館、餐廳，還是乘坐任何交通工具，包括上船上車，都一定要出示疫苗卡，核對身分信息，否則不能進入，非常嚴格。「我就看見一名顧客沒有疫苗卡，想進入餐廳吃飯，但老闆婉拒，不讓他進來。並對大家說放心，不會讓不安全的顧客入店。」

蕾蕾說，當地對於室內戴口罩的要求也十分嚴格，工作人員會隨時禮貌地提醒客人準確戴口罩，只有在餐廳就餐時才能摘下。

疫情期間，進入餐廳需提供疫苗接種證明，圖為義大利火腿餐廳。（蕾蕾提供）
疫情期間，進入餐廳需提供疫苗接種證明，圖為義大利火腿餐廳。（蕾蕾提供）
正值松露上市，當地一家知名餐廳，每道菜都會加入松露。（蕾蕾提供）
正值松露上市，當地一家知名餐廳，每道菜都會加入松露。（蕾蕾提供）

義大利 疫情 疫苗

上一則

U視頻「分分鐘做好菜」 「油飯」奪冠 獲千元獎金

下一則

感恩節 華人飛出國 度假超享受

延伸閱讀

「調整疫苗」抗Omicron BNT：100天內可交貨

「調整疫苗」抗Omicron BNT：100天內可交貨
世界晚報／疫苗無效？ 接種率最高前5州 新冠確診飆升

世界晚報／疫苗無效？ 接種率最高前5州 新冠確診飆升
美感恩節網購金額創新高 電子產品、服裝人氣最旺

美感恩節網購金額創新高 電子產品、服裝人氣最旺
法義簽歷史性協議 改變後梅克爾時代歐洲勢力平衡

法義簽歷史性協議 改變後梅克爾時代歐洲勢力平衡
河濱人憶往：1959年吃感恩大餐2至３美元

河濱人憶往：1959年吃感恩大餐2至３美元
不打疫苗還故意染疫？多人參加義國新冠派對 下場曝光

不打疫苗還故意染疫？多人參加義國新冠派對 下場曝光

熱門新聞

宋雲帆在洛杉磯的富人區花1200萬元為自己購置了一處豪宅。（MLS圖片）

27歲華裔創業者 買1200萬豪宅

2021-11-20 02:20
11月22日晚上，約20人闖進洛杉磯The Grove 的 Nordstrom 商店打砸搶。（KTLA 5視頻截圖）

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

2021-11-23 14:35
洛杉磯Canoga 公園區的Nordstrom商場遭團夥打劫，警察和保安勘查現場。（ABC7）

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

2021-11-25 15:41
南北加州這波集體搶劫歪風，華人有可能是最大的受害者。(亞凱迪亞市警局FB)

加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首

2021-11-25 02:20
最近南加州華人餐廳行業可謂經歷多事之秋。（讀者提供）

世說新聞／疫情又人禍 中餐館慘歷多事之秋

2021-11-20 17:40
汽車撞進南加鬧市區中餐廳。（讀者提供）

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

2021-11-18 22:06

超人氣

更多 >
防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境
WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善

為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善
彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆