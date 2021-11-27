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感恩節 華人飛出國 度假超享受

記者張宏╱洛杉磯報導
和去年感恩節戶外就餐冷颼颼相比，今年的感恩節更為自在舒適。（檔案圖）
和去年感恩節戶外就餐冷颼颼相比，今年的感恩節更為自在舒適。（檔案圖）

今年感恩節南加華人動起來了！和去年的蟄伏不同，今年的感恩節不少華人紛紛安排出遊行程，有的去義大利美食，有的去夏威夷度假，有的即使不出門，也會安排去迪士尼酒店住幾晚，帶孩子逛迪士尼，或者願意在家裡開派對餐，讓親朋來參加，或是外出就餐。可以預知今年的感恩節和去年愁雲慘霧，只敢一家人過節的景象完全不同。

華人鄭太太一家23日將飛往夏威夷，她說，為了這次夏威夷行程特別買了商務艙，預訂五星級度假酒店。雖然一家三口這趟預計會花銷萬元，但是好久沒出門了，今年終於敢一家人出去旅行，趁著孩子放假，一定要好好享受一下久違的假期。孩子也非常興奮，不僅事先做好了功課，還在網上訂好喜歡的餐廳，一家人終於像以前一樣的獨家旅遊。

有華人走的更遠，華人Julia林感恩節將飛往義大利。她說，美食和遠方不能辜負，憋在家裡太久了，趁著現在還沒完全恢復，各個地方人都相對比較少，正是出遊好時機。義大利有太多的美食讓她魂牽夢繞，疫情期間她都是靠空運來解饞，通常運費比食物本身都貴。現在終於能在現場品嚐最新鮮的美食，太令人激動了。

也有華人雖然假日不離開南加，但也安排了特殊行程。華人汪太太女兒的生日和感恩節是同一天，為了讓女兒度過難忘的生日，且彌補去年一年沒有出遊的遺憾，他們一家人和朋友一家在迪士尼園內預訂了兩晚的酒店。她說，酒店房間一晚就要700元，且在感恩節期間園內爆滿，各種服務和餐廳都很難訂，即使一個小時700元的貴賓旅遊（VIP Tour）也是一位難求，最後輾轉各種關係才預訂到，就為了讓孩子高興。

感恩節準備家庭聚會的華人也不在少數，劉女計畫感恩節請親朋來家裡做客。她說，往年都是一群人一起過節，去年只有一家四口，感覺特別冷清，今年大家都打疫苗了，終於能一起吃飯聊天。雖然物價上漲，操持一桌人吃飯花費高於往年，但是比起計較金錢，熱鬧的節日氣氛更重要。人年紀大了，就喜歡熱鬧，希望什麼都照舊。

也有華人計畫外出吃飯。Tina劉表示，去年感恩節都是打包回家，滿桌塑料盒，看著很淒涼，還有朋友是在戶外冷颼颼中吃的感恩節晚餐，今年可以外出就餐，當然要在感恩節去餐廳感受節日的氛圍和新鮮感出爐的美食。他們一家已訂好位子，終於能坦然在室內聚餐聊天了。

餐廳業者鹿強表示，感恩節九成座位已訂出，25日當天基本沒有位子，感恩節那個周末也大部分訂出去了。情況比去年好太多，基本和2019年持平，尤其是一家人都喜歡訂包房。聖蓋博希爾頓飯店也推出感恩節海陸套餐、及半自助式鐵板燒午餐。

華人 美食 義大利

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