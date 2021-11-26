比佛利山3起持槍搶劫案 5嫌被捕

比佛利山接連三起劫案，現五人被捕，劫匪攜帶上膛槍枝。（KTLA5 視頻截圖）

當局24日（周三）宣布，近日在比佛利山 (Beverly Hills)發生的一系列搶劫案，現已有五名嫌疑人被捕，其中兩名被捕的劫匪隨身攜帶上膛的手槍。

據比佛利山警察 局稱，周一晚上10時50分左右在比佛利山發生了兩起搶劫案，幾個小時後兩名嫌疑人被捕，他們是22歲的洛杉磯 居民Chynelle Tyla-Lee Rhyne和25歲的Rasheedmalike Gill。他們作案後乘坐一輛黑色的SUV逃離，後在南洛杉磯Vermont廣場地區的South Figueroa Street和西54街附近被逮捕。警方表示，在嫌疑人的車裡發現一把仿製槍，Rhyne被控持有仿製槍，而Gill被控搶劫。

當局還表示，在比佛利山發生的另外一起搶劫案中，警方在Doheny Drive附近的比佛利大道，發現了三名徒步逃跑的嫌疑人，三名劫匪中有兩人攜帶上膛的手槍。其中，來自Marina的19歲的Isaiah Hudson被控攜帶隱藏武器、搶劫和陰謀犯罪；來自Seaside的37歲的Lakeylia Lambert被控搶劫和共謀犯罪；另外還有一名16歲少年同案犯被捕。

警方說，在這三起搶劫案中，沒有人員傷亡的報告，系列搶劫案的調查仍在進行中。任何知情者都可以撥打310-285-2125，匿名舉報可以撥打滅罪熱線800-222-8477或訪問lacrimestoppers.org。