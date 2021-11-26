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中醫滅門案 被告面對法官庭審 說詞胡言亂語

記者李雪╱綜合報導
被告哈布什對三項謀殺罪指控均不認罪。（本報資料照片）
被告哈布什對三項謀殺罪指控均不認罪。（本報資料照片）

南加州聖塔芭芭拉縣華裔中醫韓偉東一家三口滅門案，從2019年一直延審至今年。檢辯雙方8月達成協議，取消判處死刑的要求，而作為交換，被告同意放棄由陪審團審判的權利，讓法官代替陪審員庭審。11月23日該案在聖塔芭芭拉縣高等法院進行，被告在庭上對謀殺案發前幾天的事情進行了小說般的描述。

2016年韓偉東醫師滅門案震驚社區，哈布什（Pierre Haobsh）被控在韓偉東家中連開14槍，將57歲華裔中醫師韓偉東，及其29歲妻子于惠潔、僅五歲的女兒韓宇馨殘忍槍殺，隨後將三人身體用膠帶捆綁。

據當地媒體Noozhawk的形容，哈布什於23日的庭審上證詞漫無邊際，提到他從2012年到2016年參與的幾家公司。

2012年，哈布什成為Revolutionary Energy Machines的合夥人，研究生產能源裝置。他指出在該項目早期，就曾因設計文件被盜提交過警方報告。後來針對一些問題，合作夥伴間出現爭論，於是他在2014年離開該公司，稱他和大多數其他合作夥伴之間存在一些「不合」（bad blood）。

扯能源計畫 指受能源部威脅

但他依舊繼續與一位他稱為「華裔億萬富翁」的唐姓男子Lawrence Tang合作。他稱，唐希望哈布什直接在中國與他合作，並安排了中國之行，差旅費由一家名為Revenco的公司承擔。但他最終沒有去中國，因為在安排出口能源設備時，美國能源部介入。他說能源部表示這是「對國家安全的直接威脅」，並要求他留在美國並停止該項目。

哈布什還作證稱，後來能源部向他提出了約9.4億元的買斷計畫，但有附加條件，否則可以在聯邦法院起訴他，因為他似乎參與了叛國活動，「他們想有辦法敲詐我或控制我」。哈布什的公設辯護人Christine Voss隨後展示了哈布什拍攝的他的在線大通銀行帳戶的視頻，該帳戶似乎擁有超過9.4億元。他說當Haobsh不同意這些條款時，能源部收回了這筆錢。

之後哈布什稱自己應徵入伍，在軍隊服役了一個多月，隨後與能源部合作開展了一項特別行動計畫。他稱部分培訓包括「酷刑和水刑」。公辯律師Voss指出，這不在他的任何軍事紀錄中，但哈布什說該計畫是高度機密。之後哈布什說他在Molecular Scientific公司工作，後來繼續與韓偉東合作開發一種使用青蒿素的抗癌藥物。

隨後他稱2016年3月在亞利桑納州酒店房間裡時，約有五個人闖入並帶著「看起來像超小型步槍的東西」，但他「沒有給他們向我開槍的機會」。他對此事沒有報警，因為害怕警方認為他瘋了，並奪走他用於自衛的槍。隨後他在朋友的度假屋裡睡覺時，再次發生類似事件，子彈「從他身邊呼嘯而過」。哈布什說他懷疑是來自能源部的打擊小組。

做能源生意 曾與韓簽備忘錄

2016年3月21日，哈布什說他在聖塔芭芭拉縣韓偉東的住處，是為了與韓簽署諒解備忘錄。因為他和韓以及唐已想出辦法資助一個新能源裝置項目。他稱唐同意提供價值1500萬元的美國國債，然後韓將接受這些債券作為企業的資本。

3月22日，哈布什說他在電影院出來後遇到一位「非常漂亮的女士，名叫 Rachel」，他們一拍即合正前往女方家時，有人攔住哈布什並給了他一個地址，在開車前往該地址時，他注意到一輛SUV跟著他，這讓他覺得他又被能源部帶到一個偏遠的地方，所以迅速離開。第二天早上在快餐店外看到了一輛類似的SUV，有兩人從車裡出來，朝他的胸部開槍，但他穿著防彈衣。

此後他還敘述了許多類似事件的細節，最終稱因為他擔心自己的安全，所以他計畫開車去拉斯維加斯去一家「有大量攝像機和視頻監控」的賭場。但在路上就被捕。他的敘述中並未涉及如何作案，只說他最後一次看到韓家人的事件。

親友不信任他 其姊稱他是騙子

隨後檢察官Benjamin Ladinig開始剖析哈布什的故事，並詢問多名親友，他們告訴調查人員他們不信任哈布什。「哈布什先生，你認為有人會相信那些廢話嗎？」Ladinig說，「你有沒有被人罵過胡說八道？騙子呢？」

根據Ladinig的說法，哈布什的姊姊告訴調查人員，哈布什是「騙子和操縱狂」，他的朋友更是表示「寧願相信響尾蛇，也不相信哈布什」。該案的庭審仍在繼續中。

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