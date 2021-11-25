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南加食品瘋漲 餐廳調價因應 零售商、餐廳業者叫苦

編譯組／綜合報導 
聯邦勞工統計局指出各類食品CPI大漲，特別是肉、魚、蛋年增11.9%。（ABC）
聯邦勞工統計局指出各類食品CPI大漲，特別是肉、魚、蛋年增11.9%。（ABC）

聯邦勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）最新數據顯示，2021年10月食品類的消費者物價指數（CPI）平均較2020年10月增加5.3%。食品的價格高漲，不只顧客叫苦，連南加的零售商與餐廳業者也直呼受不了了，只能把成本反映在售價上。 

其中漲幅最為驚人的莫過於肉、魚、蛋價格，2021年10月年增加11.9%，不含酒精的飲料年漲4.5%，蔬果漲了3%，乳製品為1.8%。 

負責供應大洛杉磯地區800多個餐廳、學校、旅館的食材供應商University Foods，其總裁Dean Schauer表示，光是滿足每個客戶的需求，他就已經快爆炸了，因為他手上就是沒貨可賣。他預期，直到2022年第三季，價格才會回穩。 

布班克（Burbank）的餐廳Tallyrand Restaurant同樣叫苦。店東Karen Ross說，供應商的價格漲破了天，從疫情開始就沒停過，火雞漲、番茄漲，連外帶餐盒都漲，她們現在每餐還能控制在27.95元，對顧客來說算可以負擔，但她相信，其他地方一定漲得更凶。

物價直漲的原因之一是，全球經濟復甦，美國又特別強勁，但是許多業者，不只是一般店家，連石油、天然氣等原物料業者也在裁員，因此一旦需求回升，油價當然直漲，運輸費用就會大增。

另外，港口與陸運也裁員，因此無法負擔大增的供貨。最後，店家就將成本轉嫁到消費者身上。但是剛巧政府推出PPP等振興方案，所以消費者付得出錢，因此某些專家才會批評，拜登政府的政策才是萬物皆漲的源頭。

PNC Financial的首席分析師Gus Faucher認為，當供應穩定之後，物價就會平抑，2022年應會緩和。

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