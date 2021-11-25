加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首

南北加州這波集體搶劫歪風，華人有可能是最大的受害者。(亞凱迪亞市警局FB)

節日將至，本是歡樂慶祝的時刻，但接連發生的集體搶劫案卻使人心惶惶，幾十名團夥成員集體闖入商家猖獗作案，治安惡化到如此程度，有律師指出，華人 社區恐成為這一風波的最大受害者。而洛杉磯縣選民選出賈斯康(George Gascon)擔任檢察長，則是如今盜賊橫行、目無法紀的根本原因之一。

律師劉龍珠認為，如今搶劫成風，華人城市面臨的危險勝過其他任何一個城市，「因為華人給犯罪分子的感覺是錢多，膽子又小，這就很容易成為搶劫目標，我個人感覺，華人極有可能會成為這場風波的最大受害者。」

集體搶劫從北加蔓延到南加，有可能是呼應作案。（記者邵敏／攝影）

面對可能發生的威脅，劉龍珠說，華人商場要提前加強安保能力，聘請真正有能力的保安，但他認為這些治標不治本，最關鍵的是，絕對不能再選出像賈斯康這樣的洛杉磯縣檢察長，「從加州 州長到洛縣檢察長，他們的法治理念對於輕罪都是從輕發落，實際上就是鼓勵犯罪，直接導致今天治安惡化的局面。 」

加州搶劫成風，律師認為，華人社區商場恐成為最大受害者。（記者邵敏／攝影）

洛縣亞凱迪亞市（Arcadia）副市長鄭博仁說，普通的百姓都能感覺到，這幾年加州治安確實越來越差， 「因為加州基本不起訴輕罪案件，如果贓物沒有超過950元，檢察官一般不會起訴，從這方面來說，檢方需要做出改變。」

曾任檢察官的鄭博仁認為，造成目前這樣的治安局面，選民更要自問，當初為何選出賈斯康這樣的檢察長，從根本上來說，「選民選擇了這個檢察長，檢察長是政治人物，是公民投票 選舉產生，如果我們不滿意，就要問自己為什麼要選擇他，或為什麼不積極參與投票，選出合適人選。 」

鄭博仁說，選民投票選擇政治人物，比如檢察長，就一定要先了解他的政治理念，才決定是否選此人，「這些政治人物參加競選時都會明確表述自己的理念，現在幾乎所有的人都在批評，反對檢察長縱容輕罪的行為，要嚴厲執法，那試問當初賈斯康為又何高票當選？」

南北加州這波集體搶劫歪風，華人有可能是最大的受害者。(亞凱迪亞市警局FB)

對於此次舊金山首發的集體搶劫案，劉龍珠認為與城市背景有關，「舊金山之前就曾發生過類似劫案，這個城市有很多流浪漢和吸食大麻者，而且文化思想激進、極左，不少人覺得劫富濟貧並非違法。但現在這批人搶的不是生活必需品，而是奢侈品。」

集體搶劫又為何會從北加蔓延到南加，劉龍珠說，一種可能是犯罪團夥受到啟發，模仿相同的犯罪方式；也有可能南北加的團夥搶劫案中有共同的參與者，他們呼應作案，「加州目前犯罪成本降低，重罪成為輕罪，參與搶劫的人有可能就是提前釋放的犯罪分子，回到社會重新犯罪。」