我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

推動冬奧的權勢性侵者：彭帥案的「#張高麗在哪」

加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首

記者邵敏／洛杉磯報導
南北加州這波集體搶劫歪風，華人有可能是最大的受害者。(亞凱迪亞市警局FB)
南北加州這波集體搶劫歪風，華人有可能是最大的受害者。(亞凱迪亞市警局FB)

節日將至，本是歡樂慶祝的時刻，但接連發生的集體搶劫案卻使人心惶惶，幾十名團夥成員集體闖入商家猖獗作案，治安惡化到如此程度，有律師指出，華人社區恐成為這一風波的最大受害者。而洛杉磯縣選民選出賈斯康(George Gascon)擔任檢察長，則是如今盜賊橫行、目無法紀的根本原因之一。

律師劉龍珠認為，如今搶劫成風，華人城市面臨的危險勝過其他任何一個城市，「因為華人給犯罪分子的感覺是錢多，膽子又小，這就很容易成為搶劫目標，我個人感覺，華人極有可能會成為這場風波的最大受害者。」

集體搶劫從北加蔓延到南加，有可能是呼應作案。（記者邵敏／攝影）
集體搶劫從北加蔓延到南加，有可能是呼應作案。（記者邵敏／攝影）

面對可能發生的威脅，劉龍珠說，華人商場要提前加強安保能力，聘請真正有能力的保安，但他認為這些治標不治本，最關鍵的是，絕對不能再選出像賈斯康這樣的洛杉磯縣檢察長，「從加州州長到洛縣檢察長，他們的法治理念對於輕罪都是從輕發落，實際上就是鼓勵犯罪，直接導致今天治安惡化的局面。 」

加州搶劫成風，律師認為，華人社區商場恐成為最大受害者。（記者邵敏／攝影）
加州搶劫成風，律師認為，華人社區商場恐成為最大受害者。（記者邵敏／攝影）

洛縣亞凱迪亞市（Arcadia）副市長鄭博仁說，普通的百姓都能感覺到，這幾年加州治安確實越來越差， 「因為加州基本不起訴輕罪案件，如果贓物沒有超過950元，檢察官一般不會起訴，從這方面來說，檢方需要做出改變。」

曾任檢察官的鄭博仁認為，造成目前這樣的治安局面，選民更要自問，當初為何選出賈斯康這樣的檢察長，從根本上來說，「選民選擇了這個檢察長，檢察長是政治人物，是公民投票選舉產生，如果我們不滿意，就要問自己為什麼要選擇他，或為什麼不積極參與投票，選出合適人選。 」

鄭博仁說，選民投票選擇政治人物，比如檢察長，就一定要先了解他的政治理念，才決定是否選此人，「這些政治人物參加競選時都會明確表述自己的理念，現在幾乎所有的人都在批評，反對檢察長縱容輕罪的行為，要嚴厲執法，那試問當初賈斯康為又何高票當選？」

南北加州這波集體搶劫歪風，華人有可能是最大的受害者。(亞凱迪亞市警局FB)
南北加州這波集體搶劫歪風，華人有可能是最大的受害者。(亞凱迪亞市警局FB)

對於此次舊金山首發的集體搶劫案，劉龍珠認為與城市背景有關，「舊金山之前就曾發生過類似劫案，這個城市有很多流浪漢和吸食大麻者，而且文化思想激進、極左，不少人覺得劫富濟貧並非違法。但現在這批人搶的不是生活必需品，而是奢侈品。」

集體搶劫又為何會從北加蔓延到南加，劉龍珠說，一種可能是犯罪團夥受到啟發，模仿相同的犯罪方式；也有可能南北加的團夥搶劫案中有共同的參與者，他們呼應作案，「加州目前犯罪成本降低，重罪成為輕罪，參與搶劫的人有可能就是提前釋放的犯罪分子，回到社會重新犯罪。」

華人 加州 投票

上一則

「惡法」放虎歸山 終於自食治安敗壞惡果

延伸閱讀

團夥搶劫冰凍三呎 亞市名包店曾被搶三四次

團夥搶劫冰凍三呎 亞市名包店曾被搶三四次
加州確診放緩？紐森：別大意，冬季可能再度新增病例

加州確診放緩？紐森：別大意，冬季可能再度新增病例
阿罕布拉市餐廳車禍引討論 長者開車肇事 不因年齡免責

阿罕布拉市餐廳車禍引討論 長者開車肇事 不因年齡免責
汽車撞進阿市餐廳 年長者駕駛安全受重視

汽車撞進阿市餐廳 年長者駕駛安全受重視
亞市議員Roger Chandler 病逝

亞市議員Roger Chandler 病逝
拒絕接種新冠疫苗被解僱 能否申領失業補助

拒絕接種新冠疫苗被解僱 能否申領失業補助

熱門新聞

宋雲帆在洛杉磯的富人區花1200萬元為自己購置了一處豪宅。（MLS圖片）

27歲華裔創業者 買1200萬豪宅

2021-11-20 02:20
汽車撞進南加鬧市區中餐廳。（讀者提供）

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

2021-11-18 22:06
11月22日晚上，約20人闖進洛杉磯The Grove 的 Nordstrom 商店打砸搶。（KTLA 5視頻截圖）

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

2021-11-23 14:35
楊信（右）、楊紹培（左）父子聯手在居家用品市場，各自攻下一片天。（記者謝雨珊／攝影）

跳蚤市場擺攤發跡 華裔父子銷垃圾桶稱霸美國

2021-11-18 02:20
「尚氣與十環傳奇」美國熱賣，劉思慕前景看俏。（歐新社資料照片）

「尚氣」劉思慕好萊塢山上置產 500萬買下豪宅

2021-11-17 02:20
最近南加州華人餐廳行業可謂經歷多事之秋。（讀者提供）

世說新聞／疫情又人禍 中餐館慘歷多事之秋

2021-11-20 17:40

超人氣

更多 >
日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追

日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追
砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁
為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情

為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情
被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪

被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪
林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光

林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光