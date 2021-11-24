南海岸廣場餐廳 群匪持槍搶食客

南海岸購物中心22日晚一家餐廳遭劫匪。(警方提供）

南加橙縣柯斯塔梅莎市（Costa Mesa）22日晚發生持槍搶劫案。一夥蒙面搶匪闖進南海岸廣場（South Coast Plaza）一家餐廳，命令顧客蹲伏在地上，搶走一顧客錢包後跑走，警方正在緝拿作案搶匪。

據KTLA5報導，當晚大約7時15分，一夥蒙面、身穿黑色衣服搶匪闖進Bristol街3300號街區Seasons 52餐廳。警方對媒體說，其中至少一名搶匪持手槍。搶匪命令店內所有人蹲下。搶匪搶走一個錢包後，駕駛一輛白色四門Buick牌轎車逃跑。警方說，待警方趕到時，搶匪已經駕車向Bristol街南向線跑走。

警方說，作案搶匪有三至五人，均蒙面，穿深色連帽衫。目前尚不知道，案發時有多少人在餐廳就餐，但按照以往類似案件，搶匪都是在餐廳用餐繁忙時作案。

截至23日午後，尚未有嫌犯被捕，據悉在案發時沒有人受傷。

警方說，目前該搶案在調查中，尚無更多細節發布。警方也提醒民眾提供更多案件線索，可致電警方探員，電話714-754-5051；714-754-4933。

這起南海岸廣場餐廳搶劫案發生之前，正值洛杉磯縣近期發生多起針對名人的跟蹤到府（follow-home)搶劫案，受害者在出入高檔餐廳後遭劫匪跟蹤搶劫。在9月一起類似搶案中，劫匪持槍靠近在Fairfax District一家咖啡店外就餐三名顧客，搶走顧客隨身貴重物品後逃跑。加州 範圍內的一些高檔商店也發生歹徒砸碎櫥窗，偷走貴重商品案件（smash-and-grab thefts），包括近期在比佛利山 （Beverly Hills）和The Grove 等地購物中心發生的偷盜案件。

加州州長紐森 （Gavin Newsom）22日已經指示加州公路巡警增加在主要零售場所巡邏頻次。