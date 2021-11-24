洛市也爆集體搶劫 20人闖進The Grove打砸

同一天晚上，洛杉磯一家 CVS 商店也遭到類似襲擊，嫌疑人搶走收銀機和現金。（KTLA 5視頻截圖）

洛杉磯 市警方表示，22日晚約有20名歹徒闖進洛市購物中心The Grove裡的Nordstrom 商店打砸搶，集體搶劫方式與近幾日北加發生案件如出一轍，目前三名嫌犯已抓捕。

洛市警局稱，22日晚上10時45分左右，一群暴徒襲擊Fairfax District的百貨公司。現場視頻顯示，窗戶被砸，一把大錘留在現場地上。目前沒有人員傷亡的報告。

警方稱，十幾名犯罪嫌疑人當時乘坐四輛車逃離，其中一輛車在南洛杉磯被截獲，三名嫌犯被捕。警方在車內發現了衣物、收銀機、滑雪面罩和手套等贓物。

11月22日晚上，約20人闖進洛杉磯The Grove的Nordstrom 商店打砸搶。（KTLA 5視頻截圖）

就在同一天晚上，洛杉磯South Vermont Avenue 5800 街區的一家CVS藥房，也遭到類似襲擊。一些嫌疑人進入CVS，搶走收銀機和現金，目前尚不清楚該事件是否與Nordstrom劫案有關。

22日凌晨，另有多名歹徒在比佛利山市，用大錘砸打路易威登（Louis Vuitton）及Saks Fifth Avenue眾多精品商家店鋪的前門玻璃，還好窗戶沒有被砸穿，店內並無任何物品被盜。

現場窗戶被砸，一把大錘留在現場地面上。（KTLA 5視頻截圖）

對於北加、南加接連發生類似集體搶劫的惡性案件，不少民眾認為，主因是法律沒有足夠強大的威懾力，導致盜竊案、搶劫案等呈上升趨勢。

華人金小姐上周剛應聘成為亞凱迪亞市（Arcadia）Nordstrom商場營業員，她在聽聞集體搶劫案後表示震驚與害怕，「我簡直難以相信這些事情會在大商場內連續發生，這個社會還是法治社會嗎？歹徒簡直無法無天了。」

The Grove搶案後嫌犯乘坐四輛車逃離，其中一輛在南洛杉磯被截下，三名嫌犯被捕。（KTLA 5視頻截圖）

周一晚上的集體搶劫事件發生後，The Grove商場設置了新屏障，試圖讓歹徒遠離。

加州州長紐森 （Gavin Newsom）表示，他將努力制止此類猖獗盜竊案件的發生，紐森說，「嫌犯不僅竊取商品，影響人們的生計，而且還在竊取民眾的信心。」