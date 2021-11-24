尾隨搶案大增 專案組鎖定6黑幫阻止殘暴犯罪

洛市警局組成20多人的專案組，遏止尾隨到家搶劫案大增，這是洛市數十年來罕見的殘暴犯罪潮。(洛市警局臉書)

洛杉磯市23日凌晨發生尾隨搶案導致的凶殺案後，洛市警局局長摩爾（ Michel Moore）同日在獲得洛市警察委員會的同意後，組成20多人的專案組，成員來自搶劫凶殺、大都會 特警、幫派 毒品等特調部門，試圖遏止尾隨到家這類數十年來罕見的殘暴犯罪。

洛市的尾隨搶案多與幫派有關，歹徒在日落大道（Sunset Strip）、梅爾羅斯大道（Melrose Avenue）、珠寶區（Jewelry District）與西區（Westside）站崗，鎖定目標後趁對方取車時下手，甚或尾隨被害人到家再入室洗劫。

因為上述地區的搶案已經達133起，洛市警局正與洛縣警局合作，在西好萊塢 地區展開聯合行動。調查顯示，搶案背後有多名策畫成員，而且與幫派有關，警方已經鎖定六個黑幫。

局長摩爾表示，2021年至今的搶案比2020年成長3.2%，而且歹徒越來越傾向以槍械搶劫財物，攜槍尾隨搶劫亦日趨張狂，這起凶殺只是最新例證。單是負責梅爾羅斯大道的威爾榭分局（Wilshire Division），轄區內的搶案就年增20%。

23日的凶案發生在好萊塢餐廳Bossa Nova外發生。當時，女子先行下車後遭到八名歹徒包圍、準備搶劫，23歲的同行男子見狀下車攔阻，卻被歹徒開槍射殺。而先前已經發生幾次名流被盯上的事件。

知名藝人傑金斯（Terrence Jenkins）10日遭歹徒尾隨回到聖費南度谷休曼橡林（Sherman Oaks）住所，並試圖以SUV攔下座車，但機警的傑金斯在對方不斷射擊下仍然逃脫。

但「比佛利嬌妻」（Real Housewives of Beverly Hills）的演員凱斯利（Dorit Kemsley）就沒那麼幸運，她回到家後，歹徒破窗而入，劫走100萬元的財物。不過她為了保護自己與孩子，因此主動指出保險箱所在，因此並未受傷。