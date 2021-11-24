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快閃搶劫組織犯案 招募大批年輕人專搶高檔精品

編譯組／綜合報導 
北加灣區一家遭到快閃搶劫的藥局，大批歹徒衝進來搶走許多管制藥物。（ABC）
北加灣區一家遭到快閃搶劫的藥局，大批歹徒衝進來搶走許多管制藥物。（ABC）

加州灣區似乎正成為快閃搶劫（flash mob robbery）犯罪集團的新目標，同時蔓延到南加州。專家指出，這些搶劫案的幕後，有組織犯罪集團招募大批年輕人犯案，事前事後計畫與分工都很明確。

舊金山市區聯合廣場（Union Square）的LV、Burberry與Bloomingdale等店19日晚間遇劫，舊金山市警察局長史考特（Bill Scott）20日才剛強勢表態，「警方絕對盡所能遏止瘋狂犯罪」。言猶在耳，80多人就蒙面洗劫Walnut Creek的Nordstrom，21日另外兩批人又洗劫Hayward與聖荷西的精品店，集體搶案連爆三天。

美聯社報導，法學專家認為，搶劫重罪標準降低，應該是導致快閃搶劫突增的原因之一，不過州長紐森22日強調，灣區民眾將會從今天開始看到更多巡警，保護假期購物人潮，而且維護治安也與他個人有關，因為紐森在舊金山的兩家酒莊，今年已經被搶過三次，「所以我對歹徒一點好感都沒有，一定會將他們繩之以法」。 

事實上，不只是加州，全美準備進入年底假期之際，各地都有快閃搶劫的事件。芝加哥郊區的Oak Brook上周就發生了LV店家遭劫12萬元商品的事件，全國零售聯盟（NRF）也說近來的歹徒越來越有組織，而且似乎更為暴力。根據分析，所謂的快閃搶劫其實一點也不隨性所至、亂搶一通，而是經過精心策畫，搶奪特定物品。 

Coalition of Law Enforcement and Retail的總裁Ben Dugan說，這些搶案既不是為了生存，也不是為了吃下一餐飯，而是鎖定高檔精品下手，再轉手大撈一票。據稱，這些等同隨機找來的年輕小伙子，每次出動可以分得500元至1000元不等。犯案工具由頭目配發，逃逸車輛也是頭頭安排好，小伙子只負責動手，拿到貨後再由頭目放到網上兜售。 

而且快閃搶劫的特點是，人手一張清單，鎖定特定物件，一到手就走，「看起來毫無章法，事實上計畫縝密」，因此恐怕越靠近年底假期只會越多。這類快閃搶劫以往只發生在郊區的商城，但是自從去年的BLM抗議以來，他們的下手對象就轉為城區店家，因為可以趁亂動手，這當然也包括舊金山在內。

舊金山 加州 紐森

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