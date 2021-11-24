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加州選區重劃 亞裔最吃虧 非西裔較有利

記者李雪／洛杉磯報導
2020年人口普查後的重劃選區引起議論。（美聯社）
2020年人口普查後的重劃選區引起議論。（美聯社）

第三方機構，加州公共政策學會（PPIC）最近對重劃選區的草案進行了族裔和黨派的分析和評估。根據這份評估，亞、非、西三個少數族裔占主要優勢的選區數量增減情況中，亞裔占的優勢很小，而其他族裔都獲得了一些好處或平衡。

根據新的人口普查，加州公民重劃委員會最近發布了選區重劃草圖，在12月下旬批准之前，有強制性的兩周反饋期，最終的地圖將影響加州未來十年的選舉。

PPIC的評估將選區分為某族裔的「多數選區」（majority districts）以及「影響選區」（“influence” districts）兩種。「多數選區」也就是該族裔群體在符合投票條件的人口中占多數的地區，「影響選區」是指該族裔在這個區規模很大但不是多數（約符合投票資格的人口的30%至50%）。

進而統計發現，國會、參議會兩種選區劃分裡面，原本就都沒有亞裔的「多數選區」，這一點在新版草圖也沒有變化。但在眾議會劃分中，亞裔的「多數選區」從一個增加到了兩個，這可能是新地圖中亞裔唯一獲得好處的地方。但是，在國會分區和州眾議會分區中，亞裔的「影響選區」都減少了，唯有州參議會選區保持不變。

非裔的人口也不集中，因此沒有「多數選區」，但非裔的「影響選區」數量幾乎全都增加。而西裔的「多數選區」數量，無論是國會還是參眾院，都全線增加，但代價則是西裔的「影響選區」數量全線減少，可以算是某種程度上獲得平衡。

但事實上用「影響選區」的數量來換取「多數選區」的數量是明智的，因為某一個少數族裔選民占到一個選區的50%以上，是一個重要的分水嶺。按照「投票權法案」（VRA），這樣的選區會成為少數族裔機會地區 (Minority opportunity district) ，將會受到該法保護從而在未來都不能被重劃選區所稀釋。

另外趙美心和金映玉並不是唯二要面臨搬家抉擇的官員，根據這一版草案，全州共有29名州眾議員、14名州參議員和20名國會議員的住址被劃在了自己的選區以外。

亞裔 加州 投票

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