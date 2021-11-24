加州選區重劃草案不利亞裔 快聯署發聲

IAPAC、HQH以及多名華裔社區人士呼籲華裔社區發聲。（記者李雪／攝影）

美國華人 政治聯盟（IAPAC）、華裔 平等權益協會（HQH）以及多名華裔社區人士，23日齊發聲呼籲社區行動起來，指出最近最新出爐的重劃選區草案中，國會選區的重劃削弱了亞太裔選舉權益。並呼籲民眾聯合個人或社團到官網填表聯署，表達亞裔 社區意願。

活動由IAPAC名譽主席史振發主持，IAPAC主席莊春惠（Donna Chen）、HQH主席江志鎬等出席。IAPAC候任會長盧春雨向社區人士介紹選區草案的嚴重性。他除了解釋選區重劃的基本概念、重劃過程和機構，以及時間表等，還列舉表格表示，目前的草案將最主要的亞裔集中居住區，尤其是華裔占大部分的聖谷地區分開到了不同選區，稀釋了亞裔的政治聲音，降低了亞裔代表的當選可能，損害了亞裔的政治利益。

盧春雨展示該協會成員規畫的27選區地圖，顯示他們希望南起蒙市、羅斯密和艾爾蒙地，北至巴沙迪那、亞凱迪亞。該地圖將西聖谷的華裔聚居區全囊括在內。不過他在接受媒體採訪時表示，這樣做並不等同「打包」（packing），這樣劃分的選區亞裔其實也只是40%多，還沒有達到50%，但能保證不被稀釋。他並未質疑重劃過程的公正性，但只是指出草案的劃分方式對亞裔社區不利。

IAPAC、HQH以及多名華裔社區人士呼籲華裔社區發聲。（記者李雪／攝影）

聖蓋博華裔市議員丁言愉（Tony Ding）則說，華裔社區從一開始參與太少，對重劃工作關注度也不夠多，才造成這樣的局面。此事不僅事關趙美心和金映玉這兩個亞裔國會議員，民眾應該想想，如果不是她們，這樣的新選區，華裔能否選出能代表自己心聲的人選。這是華人參政的重要步驟。

與會人員皆表示，按照重劃時間表，下月23日將公布經重劃委員會批准的分區圖，下月27日終稿就將送到州務卿處，時間非常緊迫。與會人士都呼籲華裔社區的個人或社團趕緊行動起來，向重劃委員會提供意見。方式包括寄信到California Citizens Redistricting Commission 721 Capitol Mall, Suite 260，Sacramento, CA 95814；發送電郵到[email protected]或致電(916) 323-0323；網站https://www.wedrawthelinesca.org/contact 或DrawMyCACommunity.org也都可提交。另外還可以參加亞美政聯(CAUSE)的聲明，詳情在該機構官網。