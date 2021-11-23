商場、電商折扣最多70% 南加「黑色星期五」提前開打

商家將Happy Holidays寫成Happy Haulidays促銷。（記者啟鉻／攝影）

雖然感恩節是11月25日，但黑色星期五 （Black Friday 2021）已經提前開始。22日幾乎所有品牌連鎖商家包括亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart)、到百思買(BestBuy）乃至標的連鎖百貨（Target）都已經在網絡、實體店推出黑色星期五折扣，從20%至70%不等，有的更多。

影音來源：記者啟鉻

業內專家表示，2021年疫情 仍持續，很多實體商家感恩節關店，因港口貨運不暢，也有很多零售店面臨缺貨，所以網購仍是各商家黑五 零售最大出貨口。有華人居民則說，現在物價飛漲，為節省開支，會在黑五當天到實體店購買需要的商品。

商家黑五促銷全場折扣50%。（記者啟鉻／攝影）

聖蓋博谷居民李先生說，近兩周前，就有商家通過電郵開始為黑色星期五促銷。他到當地大型購物中心，看到商家雖然沒有打出黑五促銷標誌，但商品折扣也多在30-60%之間。認為由於商家因疫情促銷已提供不少折扣，今年黑五實體店提供商品優惠不會再增加太多。

22日內陸安大略暢貨中心（Ontario Mills Mall），以及維多利亞花園步行街兩大購物中心，已有商家打出黑五標誌促銷，折扣自20%至70%不等。也有商家表示，目前提供的折扣優惠一直到黑五，所以黑五當天優惠不會有太大變化。在Ontario Mills Mall的Coach名包連鎖店展開黑五快閃促銷（Black Friday Flash Sale），不少顧客在店外排隊準備進店搶購。

商家黑五促銷標誌。（記者啟鉻／攝影）

為了給黑五促銷營造氣氛，有商家還將Black Friday，寫成「明亮的星期五」（Bright Friday）；商店經理表示，疫情持續太久，大家對Bright會更喜歡，看起來心情會更好。也有商家將假日（holiday）寫成拖走日（Hauliday）；一位顧客表示，這是商家希望將存貨都賣走。

在維多利亞花園步行街，一商家為促銷打出購買一定數額以上商品可以分期付款招牌，也吸引不少顧客。經理表示，該店從年初開始，一直都在促銷，所以黑五不會打出所謂黑五大折扣的優惠。還有商家乾脆在展示窗裡打出：黑五現在開始！全場商品優惠50%！

商家黑五促銷提前開打。（記者啟鉻／攝影）

業內專家表示，2021年黑五最熱門商品仍以節日禮物為主，包括兒童玩具、服飾、廚房用品、電子科技產品，也是在黑五提供折扣優惠較多商品。由於今年感恩節很多商家會關門，因此黑五當天會有不少顧客到實體店搶購，很多人已經在網絡尋找心儀折扣商品。所以路邊提貨應該是很多人在黑五購物的選擇方式。