竊賊盯上東洛杉磯貨運列車 民眾包裹變空箱

竊賊將目標鎖定在貨運列車上（圖左）。東洛杉磯軌道上發現散落一地的空箱子（圖右）（NBC）

民眾是否有訂購的東西卻延遲到貨？通過NBCLA電視台安裝的攝像機顯示，竊賊在東洛杉磯 (East LA)，將目標鎖定在貨運列車，偷竊準備分送給消費者的貨物，攝影 機並在東洛杉磯軌道沿線，發現數千個空箱子。對此洛杉磯縣警局表示進行調查。

報導指出，許多消費者等了幾周後，才發現他們的物品已被歹徒從貨運列車上偷走。

西雅圖居民Eve Shaffer，正等待她未出生嬰兒的汽車安全座椅郵寄到府。然而，NBCLA電視台通知她，屬於她的貨物變成空箱，丟棄在東洛杉磯火車軌道附近。她已等了兩星期。「老實說，我對人類這種行為感到厭倦」，她說。她與母親致電目標（Target）和FedEx了解情況，但他們只是說，貨物延遲到貨。」

竊賊一直在洛杉磯山谷大道（Valley Blvd.）與North Mission Road附近的軌道上行竊，每次車站檢查時，透過NBCLA的攝影機，都會捕捉到竊賊行竊的身影。當他們意識到自己被監視時，會吹口哨表示警告。

同樣被告知，所訂貨物變成軌道旁的空箱子的Linsey Schmantz說，「這太糟糕了，人們付錢期待東西到貨，但東西卻被丟棄。我們期待收到寄給我女兒的包裹，但她一直沒收到，後來他們告訴我包裹遺失，所以我們放棄了」。

另一件被盜與丟棄的物品，是鐵道附近人行道上散落的消防員頭盔，原本應寄到德州福和市消防局。

警局Michael Drivdahl說，「通常這是分退休 禮物。」該部門新聞官員稱，這位退休消防員已經過世，他們正努力將屬於他的頭盔歸還給他的家人。

報導稱，鐵路竊盜案發生於11月初，負責從洛杉磯和長堤港運送貨物的聯合太平洋（Union Pacific）鐵路公司發出聲明說，他們已意識到竊盜案，並與當地執法部門合作解決。

NBCLA向洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）展示他們拍攝到的內容：竊賊手上拿著斷線鉗，正打開聯邦快遞的貨物集裝箱。維拉紐瓦承諾，縣局局Cargo Cats小組將著手調查該案。