我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州5死48傷「聖誕遊行慘案」 兇手為何路怒狂殺？

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

灣區集體搶劫連爆三天 商家膽顫心驚

記者江碩涵李晗／灣區綜合報導
舊金山知名景區聯合廣場（Union Square）LV名店遭洗劫後，工作人員整修門面。（讀者提供）
舊金山知名景區聯合廣場（Union Square）LV名店遭洗劫後，工作人員整修門面。（讀者提供）

近期北加州灣區連續三天爆發多起大型集體搶劫案，令居民感到相當擔憂。民眾議論紛紛，認為可能與加州通過第47號提案，對偷盜價值950元以下財物免坐牢的法令有關，也對於灣區治安如此敗壞，感到非常不滿。

海沃德的Southland Mall同樣遭遇多人搶劫，40多人闖入珠寶店搶劫珠寶...
海沃德的Southland Mall同樣遭遇多人搶劫，40多人闖入珠寶店搶劫珠寶。（翻攝自KPIX電視台）

舊金山知名景區聯合廣場（Union Square）精品店，19日(周五)晚間，被數十名歹徒侵入打砸搶，LV店被洗劫一空，震驚全美。案發後，舊金山市府宣布，附近交通將會限流，阻止此類案件再次發生。

舊金山知名景區聯合廣場（Union Square）精品名店內遭洗劫一空。（讀者提...
舊金山知名景區聯合廣場（Union Square）精品名店內遭洗劫一空。（讀者提供）

但20日晚間，近80名蒙面歹徒，集體闖入東灣核桃溪市(Walnut Creek)的Nordstrom百貨公司行竊搶劫，規模之大非常罕見，警方趕到逮捕三名嫌犯。這裡本是高檔社區，過法治安一向很好。

舊金山知名景區聯合廣場（Union Square）名牌精品店門口玻璃遭打爛。（讀...
舊金山知名景區聯合廣場（Union Square）名牌精品店門口玻璃遭打爛。（讀者提供）

21日傍晚，又有多人闖入南灣Santana Row的Lululemon打劫商品，警察抵達現場前歹徒已全數逃離現場。這樣的治安狀況讓民眾感到相當不安。

名牌店Fendi的玻璃被打爛。（讀者提供）
名牌店Fendi的玻璃被打爛。（讀者提供）

21日位於海沃德(Hayward)的Southland Mall同樣遭遇多人搶劫，Sam's Jewelers store被擊破玻璃，預估有40多人進去搶劫，拿走為數不少的商品，現場被人錄影下來。附近的梅西百貨也被洗劫。

舊金山知名景區聯合廣場（Union Square）發生集體搶劫後，大批警車在現場...
舊金山知名景區聯合廣場（Union Square）發生集體搶劫後，大批警車在現場。（讀者提供）

加州 灣區 舊金山

上一則

竊賊盯上東洛杉磯貨運列車 民眾包裹變空箱

下一則

北加集體搶劫名店蔓延南加 比佛利山精品街遇劫

延伸閱讀

世界晚報／已連續3天 北加集體搶劫還有再發可能

世界晚報／已連續3天 北加集體搶劫還有再發可能
連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

舊金山80人快閃搶劫有再犯可能 精品店提心吊膽

舊金山80人快閃搶劫有再犯可能 精品店提心吊膽
奢華名店遭洗劫 金山聯合廣場附近交通將限流

奢華名店遭洗劫 金山聯合廣場附近交通將限流
舊金山高檔百貨遭80人洗劫3落網 警防歹徒捲土重來

舊金山高檔百貨遭80人洗劫3落網 警防歹徒捲土重來
迎接感恩節大批人潮 灣區機場「準備好了」

迎接感恩節大批人潮 灣區機場「準備好了」

熱門新聞

宋雲帆在洛杉磯的富人區花1200萬元為自己購置了一處豪宅。（MLS圖片）

27歲華裔創業者 買1200萬豪宅

2021-11-20 02:20
汽車撞進南加鬧市區中餐廳。（讀者提供）

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

2021-11-18 22:06
北美華人會計師協會會長張青會計師。（會議截圖）

國稅局將加強查稅 這些人是稽查對象

2021-11-15 02:18
「尚氣與十環傳奇」美國熱賣，劉思慕前景看俏。（歐新社資料照片）

「尚氣」劉思慕好萊塢山上置產 500萬買下豪宅

2021-11-17 02:20
楊信（右）、楊紹培（左）父子聯手在居家用品市場，各自攻下一片天。（記者謝雨珊／攝影）

跳蚤市場擺攤發跡 華裔父子銷垃圾桶稱霸美國

2021-11-18 02:20
楊信（左）與兒子楊紹培各自經營公司，兩公司年銷售額達5億美元。（記者謝雨珊／攝影）

世說新聞／掌握這些財富密碼 華裔父子年入5億

2021-11-17 19:10

超人氣

更多 >
傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底
媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光

媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光
特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境
連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭