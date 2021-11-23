灣區集體搶劫連爆三天 商家膽顫心驚

舊金山知名景區聯合廣場（Union Square）LV名店遭洗劫後，工作人員整修門面。（讀者提供）

近期北加州灣區 連續三天爆發多起大型集體搶劫案，令居民感到相當擔憂。民眾議論紛紛，認為可能與加州通過第47號提案，對偷盜價值950元以下財物免坐牢的法令有關，也對於灣區治安如此敗壞，感到非常不滿。

海沃德的Southland Mall同樣遭遇多人搶劫，40多人闖入珠寶店搶劫珠寶。（翻攝自KPIX電視台）

舊金山 知名景區聯合廣場（Union Square）精品店，19日(周五)晚間，被數十名歹徒侵入打砸搶，LV店被洗劫一空，震驚全美。案發後，舊金山市府宣布，附近交通將會限流，阻止此類案件再次發生。

舊金山知名景區聯合廣場（Union Square）精品名店內遭洗劫一空。（讀者提供）

但20日晚間，近80名蒙面歹徒，集體闖入東灣核桃溪市(Walnut Creek)的Nordstrom百貨公司行竊搶劫，規模之大非常罕見，警方趕到逮捕三名嫌犯。這裡本是高檔社區，過法治安一向很好。

舊金山知名景區聯合廣場（Union Square）名牌精品店門口玻璃遭打爛。（讀者提供）

21日傍晚，又有多人闖入南灣Santana Row的Lululemon打劫商品，警察抵達現場前歹徒已全數逃離現場。這樣的治安狀況讓民眾感到相當不安。

名牌店Fendi的玻璃被打爛。（讀者提供）

21日位於海沃德(Hayward)的Southland Mall同樣遭遇多人搶劫，Sam's Jewelers store被擊破玻璃，預估有40多人進去搶劫，拿走為數不少的商品，現場被人錄影下來。附近的梅西百貨也被洗劫。