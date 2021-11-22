洛檢方指華資Hometown Inn 犯罪案多成公害

Hometown Inn。（Google地圖）

洛杉磯市檢察長辦公室近日要求法官裁決，位於洛杉磯市聖費南度谷北崗（North Hills）的一家華資汽車旅館 為公害(public nuisance)，檢察長稱：「幾十年來，這家旅館一直是嚴重犯罪的中心，其中包括謀殺案，且這家旅館位於兩所學校的附近。」但華裔業主吐苦水，該地區在疫情後治安情況複雜，而且旅館業主不是警察 ，無法判別入住旅客誰是好人或壞人。

訴訟於11月18日由檢察長辦公室在洛杉磯高等法院提起，王姓華裔被告是位於Sepulveda Blvd的Hometown Inn汽車旅館，與兩名業主、74歲的Gerald Wang和69歲的Diane Wang；訴狀未指明這兩人的關係。被告在2001年以90萬元買下該汽車旅館，並在洛杉磯擁有其他汽車旅館。

訴狀說：「幾十年來，該旅館一直是犯罪重災區，包括謀殺、槍擊、綁架、暴力攻擊、毒品銷售、車輛被盜案，和涉及其他危害公共安全的非法活動，嚴重危害社區健康和安全」。

本報記者21日聯繫這家汽車旅館，接電話的員工說已經聽說這件事，目前老闆已在請律師處理中，但尚不清楚會怎麼做。

隨後記者聯絡上該家汽車旅館的所有人，他表示這個問題很複雜，跟區域存在的問題有很大的關係，並且很難控制。「因為我們不是警察，無法分辨入住旅館的人的好壞，也不知道住進來的旅客都是什麼人，我們也有自己的苦衷。即便是這樣，我們也一直在努力嘗試控制犯罪，比如為旅館安裝鐵門，避免隨意出入，但犯罪活動依然是我們無法完全控制的。」

南加州資深旅館業者、大洛杉磯旅館同業公會創會會長楊茂生受訪時說，犯罪活動在北崗地區一直很活躍，這個地區住著其他少數族裔，暴力活動時有發生，旅館業者其實很難控制這些犯罪。自新冠疫情發生以來，這個地區出現很多遊民，很多人都是犯了輕罪被釋放。比起公寓，這些遊民更喜歡住汽車旅館，因為公寓需支付一至兩個月的押金，所以這些遊民大多住在旅館裡，這些都是旅館業很難控制的狀況。

不僅如此，社區居民投訴，也會讓員警對同一個地點進行多次查訪留下紀錄，當累積到一定數量，就會對旅館產生影響。但值得注意的是，這是政府和旅館共同面臨的問題，如果對一方過於苛刻，那麼就很難經營。

訴訟中提到，Sepulveda中學和Carlos Santana藝術學院，就在擁有64個單元的這家汽車旅館對面。這家汽車旅館自2020年1月起，先後有四人死亡，包括一起涉及幫派成員的謀殺案。

訴狀除了希望法官宣布其為公害以外，並要求王姓負責人必須在這處物業中，直到問題紓解。

訴狀還列出這家旅館最近發生的嚴重犯罪例子：洛市警察局10月24日在這家旅館調查一起被盜汽車的案件時，發現一名男子和他12歲的兒子坐在車裡，當員警走進時，該男子下車並用槍指著執法人員，員警開槍後，該男子留下自己12歲的兒子逃離現場，而車內發現有甲基苯丙胺和海洛因。

訴狀稱，洛市警察局和檢察長辦公室這麼多年以來，一直試圖聯繫兩位負責人，嘗試與被告一起努力解決公害的問題，但卻完全無濟於事。

洛市警察局在2020年10月曾召開與當地汽車旅館經理的會議，希望解決當地的犯罪問題，並曾派人親自將邀請函遞送到這家汽車旅館的前台員工手上，但仍沒有任何人出席會議。

對此，這家汽車旅館負責人稱：「前台員工並未給我邀請函，所以我並不知道，如果我知道有這麼一個活動，肯定要去參加，對於政府的要求也會全力配合，真的是沒有收到」。