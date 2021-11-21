我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獲判無罪後首發聲 瑞登豪斯：自衛沒有違法

三星李在鎔會美高層 傳最快今宣布美國新廠地點

上官網更新簽證資料…中國來美 備妥文件通關順利

本報記者／洛杉磯報導
EVUS（美國簽證更新電子系統）更新。（受訪者提供）
EVUS（美國簽證更新電子系統）更新。（受訪者提供）

美國從11月8日起全面取消針對中國在內的30多國的旅遊禁令，允許全面接種疫苗的外國人入境。隨後，在中國大陸的美國領事館也紛紛開放B1/B2簽證面談預約。這對飽受分離之苦的華人家庭，無疑是一個利好消息，本報記者專訪了13日剛入境美國洛杉磯的H女士。

H女士稱自己持十年美國旅遊簽，入境前她做了很多準備工作，並向周圍朋友打聽了入境美國海關的最新政策，基本上包含以下七點，有助她順利通關：

1.在EVUS（美國簽證更新電子系統）更新，根據美中雙方簽署的延長簽證有效期協議，自2016年11月起，凡持有十年B1，B2或B1/B2簽證的中華人民共和國護照持有人，需要每兩年或在獲取新護照時（無論哪種情況先發生），通過網站更新他們簽證申請上的個人資料及其他資訊。

H女士說，由於她是兩年前入境美國，所以EVUS簽證已過期，但完成這項要求並不難。實際上與原先的申請相同，申請人只需輸入必要資訊，即可完成填寫線上EVUS 表格。

疫苗接種證明。（受訪者提供）
疫苗接種證明。（受訪者提供）

2.完成聯邦疾病防治中心（CDC）疫苗清單中任何一項新冠疫苗的完全接種，比如H女士之前在國內已經完成了兩針北京生物疫苗接種，在來美前期，她並接種了第三針。

3.拿到核酸檢測陰性證明，採樣時間不能早於前往美國航班計畫起飛時間前三個日曆日。

4.完全接種疫苗公證，可以在醫院、或者是公證機構出示自己的疫苗卡，請他們出示公證證明並蓋章。值得注意的是，公證上需有乘機人的出生日期或護照號。H女士說他們很多人在登機前都因為疫苗公證上沒有蓋章，或者沒有寫出生日期和護照號而被攔截，幸好他們去得早，臨時聯繫醫院拿到電子補件，才得以登機。

5.準備好上述文件的翻譯件，因為入境時海關有可能看不懂中文，以致延長盤問時間，所以最好準備好翻譯件。

返程機票證明。（受訪者提供）
返程機票證明。（受訪者提供）

6.如果持旅遊簽證入境美國，那麼來美目的只能是旅遊，最好提前訂好至少一晚酒店、買好返程機票，H女士表示他們在轉機和入境時都被要求出示這些文件。

7.H女士表示如果英文不好，跟海關溝通有問題的話，可以提前寫上自己英語不好，此次來美國的目的（旅遊），出遊目的地，接機人姓名、電話、地址等資訊，入境時如果海關要問，而你又聽不懂，就可以拿出文檔。

美國 疫苗 簽證

上一則

年底假日出遊者眾 疫情難擋遊興

延伸閱讀

巴西新增217人染疫不治 去年4月以來平均日增新低

巴西新增217人染疫不治 去年4月以來平均日增新低
歐洲有差別防疫管制 使親友反目家庭失和

歐洲有差別防疫管制 使親友反目家庭失和
澳網宣布參賽者須接種疫苗 約科維奇能否參賽受關注

澳網宣布參賽者須接種疫苗 約科維奇能否參賽受關注
開放高端混打 挨批「把高端當水」 陳時中：不然要怎樣

開放高端混打 挨批「把高端當水」 陳時中：不然要怎樣
奧地利強制打疫苗 歐盟首國：脫離疫情唯一出場券

奧地利強制打疫苗 歐盟首國：脫離疫情唯一出場券
打不完也捐不出去 高端300萬劑恐銷毀

打不完也捐不出去 高端300萬劑恐銷毀

熱門新聞

汽車撞進南加鬧市區中餐廳。（讀者提供）

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

2021-11-18 22:06
北美華人會計師協會會長張青會計師。（會議截圖）

國稅局將加強查稅 這些人是稽查對象

2021-11-15 02:18
宋雲帆在洛杉磯的富人區花1200萬元為自己購置了一處豪宅。（MLS圖片）

27歲華裔創業者 買1200萬豪宅

2021-11-20 02:20
「尚氣與十環傳奇」美國熱賣，劉思慕前景看俏。（歐新社資料照片）

「尚氣」劉思慕好萊塢山上置產 500萬買下豪宅

2021-11-17 02:20
楊信（左）與兒子楊紹培各自經營公司，兩公司年銷售額達5億美元。（記者謝雨珊／攝影）

世說新聞／掌握這些財富密碼 華裔父子年入5億

2021-11-17 19:10
楊信（右）、楊紹培（左）父子聯手在居家用品市場，各自攻下一片天。（記者謝雨珊／攝影）

跳蚤市場擺攤發跡 華裔父子銷垃圾桶稱霸美國

2021-11-18 02:20

超人氣

更多 >
影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片
瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍

瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍
新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販

新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販
費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要
看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計

看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計