上官網更新簽證資料…中國來美 備妥文件通關順利

EVUS（美國簽證更新電子系統）更新。（受訪者提供）

美國 從11月8日起全面取消針對中國在內的30多國的旅遊禁令，允許全面接種疫苗 的外國人入境。隨後，在中國大陸的美國領事館也紛紛開放B1/B2簽證 面談預約。這對飽受分離之苦的華人家庭，無疑是一個利好消息，本報記者專訪了13日剛入境美國洛杉磯的H女士。

H女士稱自己持十年美國旅遊簽，入境前她做了很多準備工作，並向周圍朋友打聽了入境美國海關的最新政策，基本上包含以下七點，有助她順利通關：

1.在EVUS（美國簽證更新電子系統）更新，根據美中雙方簽署的延長簽證有效期協議，自2016年11月起，凡持有十年B1，B2或B1/B2簽證的中華人民共和國護照持有人，需要每兩年或在獲取新護照時（無論哪種情況先發生），通過網站更新他們簽證申請上的個人資料及其他資訊。

H女士說，由於她是兩年前入境美國，所以EVUS簽證已過期，但完成這項要求並不難。實際上與原先的申請相同，申請人只需輸入必要資訊，即可完成填寫線上EVUS 表格。

疫苗接種證明。（受訪者提供）

2.完成聯邦疾病防治中心（CDC）疫苗清單中任何一項新冠疫苗的完全接種，比如H女士之前在國內已經完成了兩針北京生物疫苗接種，在來美前期，她並接種了第三針。

3.拿到核酸檢測陰性證明，採樣時間不能早於前往美國航班計畫起飛時間前三個日曆日。

4.完全接種疫苗公證，可以在醫院、或者是公證機構出示自己的疫苗卡，請他們出示公證證明並蓋章。值得注意的是，公證上需有乘機人的出生日期或護照號。H女士說他們很多人在登機前都因為疫苗公證上沒有蓋章，或者沒有寫出生日期和護照號而被攔截，幸好他們去得早，臨時聯繫醫院拿到電子補件，才得以登機。

5.準備好上述文件的翻譯件，因為入境時海關有可能看不懂中文，以致延長盤問時間，所以最好準備好翻譯件。

返程機票證明。（受訪者提供）

6.如果持旅遊簽證入境美國，那麼來美目的只能是旅遊，最好提前訂好至少一晚酒店、買好返程機票，H女士表示他們在轉機和入境時都被要求出示這些文件。

7.H女士表示如果英文不好，跟海關溝通有問題的話，可以提前寫上自己英語不好，此次來美國的目的（旅遊），出遊目的地，接機人姓名、電話、地址等資訊，入境時如果海關要問，而你又聽不懂，就可以拿出文檔。