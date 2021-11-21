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年底假日出遊者眾 疫情難擋遊興

記者張宏／洛杉磯報導
年底假日，人們更願意走出家門看比賽遊玩。（記者張宏／攝影）
年底假日，人們更願意走出家門看比賽遊玩。（記者張宏／攝影）

今年年底的假日季的數字調查顯示，航空旅行將比去年增長80%，這對旅館和旅行社業者無疑是利好消息。而在人們逐漸擺脫疫情陰影之際，有些人更願意通過出遊來證明生活在恢復正常，但也有人礙於染疫風險和節省開支選擇留守本地。

初步估計，今年11月18日至30日將有多達200萬人次進出LAX，該數字是去年同期兩倍，但比2019年歷史新高減少約三分之一。

位於洛杉磯市中心的朋那維丘旅館（Westin Bonaventure Hotel）最近人潮明顯增加，業者徐明豐（Peter Zen）表示，隨著年底假日季來臨，來自各地的民眾聚集在這裡旅遊看比賽看演出，旅館最近週末通常會有100%的入住率；人們在回來，在慢慢回到疫情前的生活狀態。

航空旅行料比去年增80%

根據美國汽車協會（American Automobile Association）的調查發現，航空旅行預計將比去年增長80%。研究發現，厭倦了疫情的美國人似乎準備在感恩節、聖誕節、新年和其他冬季慶祝活動中旅行。今年感恩節的出行量比去年增加13%，航空旅行反彈更大，比2020年增加80%，約有5340萬人乘坐飛機、公路旅行和鐵路火車。

AAA Travel高級副總裁Paula Twidale在聲明中說，今年感恩節，旅行將與去年大不相同。現在邊界已開放，新的健康和安全指南已到位，對於準備與親人團聚度假的美國人來說，旅行再次成為首選。

越來越多的人渴望旅行和聚會。（記者張宏／攝影）
越來越多的人渴望旅行和聚會。（記者張宏／攝影）

在11月對6512名美國人進行的假期旅行調查中發現，十分之四的受訪者會在假期旅行，三分之一的人會乘坐飛機或入住付費住宿。他們的支出將與2019年大致相同。能夠在喜歡的時間和地點旅行，且時間和財富允許，這是常態的標誌，回到假期旅行的路上會感覺像過去的美好時光。

來自Concur數據的旅行組織應用程序TripIt顯示，其服務的用戶53%計畫在未來三個月內旅行，其中約20%的人會在感恩節旅行，四分之一的人會在寒假期間晚些時候旅行。

旅行社也在積極部署年底的美國本土行程，有旅行社推出拉斯維加斯和紐約的年底倒數團；一名業者表示，去年很多人都是在家裡倒數，今年終於能走出家門去經典的新年旅行目的地賭城和紐約度過。

旅館餐飲租車費用太貴

不過也有業者擔心人潮聚集引發的安全問題，因此只推出更為自然空曠和近距離的本地遊。業者Julia郭表示，會在感恩節和聖誕節推出四天的大峽谷東南雙峽、包偉湖、馬蹄灣和羚羊谷的四天遊，價格只要488元起。

年底假日，人們更願意走出家門看比賽遊玩。（記者張宏／攝影）
年底假日，人們更願意走出家門看比賽遊玩。（記者張宏／攝影）

由於旅行意味著支出，個人理財網站Nerdwallet 發現，43% 的受訪者計畫在假期期間將錢用於旅行，高於去年的 20%。他們計畫在機票和酒店上花費的平均金額為1800元。不過，無論是否接種疫苗，疫情依然影響一些美國人的假期旅行計畫，57%不打算在機票或酒店上花錢的調查受訪者表示，該決定至少部分與健康問題有關。

對於一些華人來說，除了擔心傳染還有物價上漲帶來的經濟壓力。華人胡先生本來想年底全家人一起出遊過新年，結果各種開銷加一起比往常貴了至少30%。他說，機票價格還可承受，但是旅館、餐飲和租車相關費用太貴了。現在日常開銷本來就比之前增加，外出旅遊成本也增加很多，而工資卻沒有漲，只能到時候在附近轉轉吧。

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