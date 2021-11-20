防制篇/受害者反成加害者 莫輕信網友

被虐待的女孩，現場拍攝。（國際反詐騙聯盟提供）

涉及「殺豬盤」詐騙案公司的雇員曾向本報記者透露，他其實也是受害者，提及被騙去的雇員被稱為「狗推」，狗推如果沒有詐騙業績，將面臨被電擊、關小黑屋、被毆打、關水牢等懲罰，再完不成業績就會被賣到下一家詐騙集團 。如果逃跑，大部分情況下會被詐騙集團的治安隊抓回去打斷腿，甚至是折磨至死。

留下來的人須遵守詐騙集團制定的各種規則，每天接受洗腦訓練和培訓，包括如何在社交媒體上建立虛假的個人資訊（資料和照片），在社交媒體平臺（Facebook、Instagram和LinkedIn等）、主流約會應用程式（Tinder、TikTok、OkCupid、Bumble和Hinge等）上識別合適的受害者。

11月16日，一個自稱Stacy（化名）的受害者向本報記者爆料稱，據受害人組成的國際反詐騙聯盟不完全統計，他們收集到的被騙者資訊中，全球共有600多名無辜者上當受騙，截至2021年10月24日，詐騙金額超過7200萬美元，殺豬盤只是電信詐騙中的冰山一角。

國際反詐騙聯盟負責人表示，他們在維權的道路上嘗試過報警、找聯邦調查局（FBI ）、或者是聯繫銀行，目前已收到一些效果，有少數人的錢被追回。綜結經驗歸納維權方式如下:一、積極通過媒體平臺發聲，或者給政府寫聯名信，擴大影響力。二、可以找FBI報案，找到類似的案件犯罪嫌疑人的共性。三、如果是通過銀行或者第三方平臺轉賬，要儘快去銀行或第一時間聯繫客服。

國際反詐騙聯盟顧問律師說，不要隨便相信網路上認識的人，尤其是一次面都沒見過的，天上不會無緣無故掉下個林妹妹，如果你沒有一技之長或者很有錢，現實生活中都很難找到長相很帥或者很漂亮的對象，怎麼可能在網上就找到了。

如果對方給你發送投資 鏈接，你可以嘗試搜索他們網站留下的聯繫方式、電話和郵件等。很多詐騙平臺註冊為同一聯繫方式的網站多達數十個，每一個頁面幾乎一模一樣，唯一的不同就是頁面功能有變化，地址域名稍微多了或者少了幾個字母。除此之外一定不要聽信所謂想像中的美好未來，甚至會有人讓你發裸照，絕對不能發裸照給網路認識的人，因為他們會把你的裸照或影片賣到色情網站去。

國際反詐聯盟是由在美受害者自發組成，隊員基本都是殺豬盤或者電信詐騙中的受害者，被騙金額不等。他們自發組成民間組織，試圖發出自己的聲音，擴大影響力，以提醒或幫助更多的人。目前該聯盟成員已擴大到其他國家的受害者。