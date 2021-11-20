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溯源篇／電信詐騙學台灣 氾濫於東南亞

記者王珂／洛杉磯報導
重慶警員在朋友圈分享重大案情。（讀者提供）
重慶警員在朋友圈分享重大案情。（讀者提供）

「這裡是緬甸北部，我生長的地方，歡迎來到這裡，我嬌貴的小公主。」這是小說插翅難飛中的一句經典臺詞，在網上曾經被無數博主翻拍過變裝視頻，也有很多人因此瞭解到緬北這一神祕的地方。但是真實的緬北，並不如某些文學作品當中描述的那樣，在神祕中富有浪漫主義的色彩。事實上，作為一個三不管地帶，緬北更多的是賭博、詐騙和性服務。而自一帶一路以來，以殺豬盤為代表的電信詐騙在東南亞氾濫，並以緬甸為首。

據了解，電信詐騙這一黑暗行業源於2000年代初在臺灣運作的電信詐騙集團，後來蔓延到中國大陸的福建省，並逐漸轉移到各個東南亞國家。此外，騙局形式逐步多樣化，且已蔓延到世界各地，不僅美國，也蔓延到日本、加拿大、澳大利亞、新加坡、馬來西亞，甚至歐洲等國家。

目前基本上已形成一個發達行業，包括有組織犯罪、人口販運、奴隸制、線上欺詐、非法毒品、非法武器、洗錢和賣淫。進行這些網上詐騙的人，本身就是人口販運的受害者，這些人的年齡從13歲到50歲不等，其中許多人被從中國大陸販運過來，被承諾提供一份高薪的辦公室工作。

而以殺豬盤為代表的電信詐騙形形色色。2021年11月16日，有讀者私信洛杉磯世界日報記者稱，中國大陸的一位員警朋友在朋友圈分享重大案情發布：「16日，重慶市大渡口居民張某，因被殺豬盤手法詐騙468.3萬元人民幣，詐騙分子手法老道，於10月27日添加張某微信與其網戀為開端，誘導其在投資平臺炒基金，直至16日發現無法登錄時才發現自己被騙」。

住在洛杉磯的J女生（化名）則告訴本報記者，她是國際反詐聯盟中的一員，受騙的大多是女性，被騙金額從4萬到幾百萬美金不等，其中有一個女生因為接受不了自己的網戀對象是騙子這一事實，選擇自殺。

詐騙集團 中國 東南亞

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