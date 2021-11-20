騙案大觀/「殺豬盤」花言巧語 要你人財兩空 苦主現身說法

犯罪集團發布的招聘廣告。（國際反詐騙聯盟提供）

被稱為「殺豬盤」的詐騙案由來已久，自疫情爆發以來，很多人被迫居家隔離，因此成為這類詐騙案的受害人也愈來愈多。洛杉磯世界日報記者就接到多起南加殺豬盤受害者的來信，稱自己在殺豬盤詐騙案中不僅投入錢財，還付出感情，最後卻人財兩空，希望透過曝光自己的被騙經歷，提醒更多人免於上當受騙。

殺豬盤的基本套路就是通過各種社交平臺添加好友，通過建立完美人設與目標人群聊天，然後通過培養和對方的親密關係，把聊天地點轉移到詐騙集團 自己研發的聊天軟體上，以空閒時間喜歡做什麼做為起點，聊到帶受眾一起投資 ，取得信任後發送投資連接，第一次基本會讓受眾少賺點，讓其沉浸在贏錢的喜悅中，直到投資者大筆投入，最後卻發現人財兩空。

員工離職賠付清單。（國際反詐騙聯盟提供）

這種詐騙方式讓不計其數的受害者失去所有積蓄、人財兩空，並喪失對社會的基本信任，甚至有人選擇結束生命。

加微信受騙 愈陷愈深後悔莫及

在洛杉磯居住的麗麗（化名）2021年7月19日爆料稱，她在2020年10月底到12月初經歷了漫長的乳腺癌治療期，最後還是切除了乳房。生活艱辛和病痛的折磨讓她對生活充滿灰心失落，雙親又不在身邊，老公工作繁忙，三個孩子正處於青春叛逆期，她得到的關心極少，這段時期是她生命中最孤單寂寞的時刻。

在一個偶然的機會，她在Instagram社交網站看到一個好友請求，對方稱自己來自中國安徽省蚌埠市龍子湖區，名字叫張揚，今年35歲。兩人很快加了微信，她本以為這是對她的救贖，卻想不到是一場騙局。在張揚發給麗麗的一個叫香港 聯合交易所HKEX的App裡，麗麗在短短的三個月共投入4萬美金，當她再也沒錢投資時，張揚卻對她進行了語言羞辱和謾罵，導致她天天以淚洗面。為了還清從銀行貸款來的投資款，她不得不拖著帶病的身體每天做三份工來還債。

邀請加入好友 投資期貨上當

留學南加州的小強（化名）7月26日告訴記者，他在臉書上面的交友功能，收到一個自稱於爽的女網友好友請求添加對方為朋友。之後對方說自己住在香港，在香港交易所上班，其父是香港金融管理局高管。小強以為自己遇到了「白富美」，隨後雙方在對方的要求下將聊天陣地轉移到LINE上，對方又請求小強下載MT4（一款正規的交易App），並通過語音指導小強安裝和操作。

接下來數日，小強幫助於爽操作了好幾筆，每一次都是大賺，他有些心動。然後，於爽主動邀請小強投資期貨，當小強先後六次給對方匯去約11萬美金時，對方卻消失不見，這時他上網搜索，卻發現於爽所用的照片是盜用網上某一位網紅的生活照。

先噓寒問暖 最終騙鈔票搞失蹤

住在澳洲的小G（化名）8月17日也透過社交媒體向記者爆料稱，一個網名為張先生的人在Instagram上添加她好友，每天對她噓寒問暖，待取得信任後，就帶她到ONLY虛擬幣投資平臺做投資，導致她最終損失了20萬澳幣。

小G說知道自己被騙後整天都渾渾噩噩，碰巧這時又聽說了悉尼（亦譯雪梨）有一個受害者自殺了，僅存的理智讓她振作，不能崩潰，以便找到證據提供給警方。