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華裔警佐：加州人是詐騙集團眼中「最肥的一塊肉」

記者謝雨珊／爾灣報導
爾灣警局華裔劉警佐（Jordan Liu）受邀出席華美聯誼協會17日晚舉辦的「如何防範網路詐騙」線上講座。（會議截圖）
爾灣警局華裔劉警佐（Jordan Liu）受邀出席華美聯誼協會17日晚舉辦的「如何防範網路詐騙」線上講座。（會議截圖）

時值購物假節日，線上各種詐騙方式層出不窮。根據聯邦調查局（FBI）上個月公布有關詐騙的資料顯示，2020年受騙人數最多、損失錢財最多的都在加州。爾灣警局華裔劉警佐（Jordan Liu）表示，加州人均收入相較其他州高，就像是詐騙集團眼中「最肥的一塊肉」；尤其是退休族群，更是詐騙集團愛下手的年齡層。

劉警佐受邀出席華美聯誼協會17日晚舉辦的「如何防範網路詐騙」線上講座，兩小時分享詐騙相關數據、以及防騙的訣竅：「察覺」、「避免」、及「上報」。她解密詐騙集團手法說，詐騙分子的手法基本上都包含「快」、「錢」、「噓」三個元素，大家可根據這些元素識破詐騙。另外，不法分子可能偽裝成周遭認識的人騙取錢財，建議民眾不管在哪，都不該降低防禦心；多一份確認，就少一份損失。她強調，對付騙子最有用的口號就是「SEA」：慢（Slow down)、查（Evaluate)、動（Act Appropriately)。

根據FBI釋出的數據，民眾最常被騙手法前三名依序為釣魚個資（Phishing）、買空賣空（Non-payment/no-delivery)、勒索（Extortion)。受騙金額最多的詐騙手法前三名為商務資金詐騙（BEC/EAC)、網路戀情詐騙（Fraud/Romance)、及投資空氣（Investment）。

商務資金詐騙是什麼？為何受騙錢財最多？劉警佐解釋，商務資金詐騙較易出現在「家庭企業」，尤其是職位層級之間較少的家庭企業，譬如說丈夫為老闆，妻子或親戚為會計；詐騙手法是會計收到老闆發出的電子郵件，告知她必須將錢匯給供應商，否則供應商將不出貨。過一陣子真的供應商來收錢，會計才發現被騙。

劉警佐說，詐騙集團模擬功力很強，人們也較容易因為是「認識的人」而上當。網路戀情詐騙也是屬於「利用認識及情感」來騙取錢財。因此建議大家在收到任何訊息時，盡量與認識人打電話確認，對突如其來的關心要有所疑心。

盜竊身分個資是迅速蔓延最大的犯罪潮流之ㄧ，詐騙如何盜竊身分的呢？劉警佐說，詐騙集團大多是從包裹失竊、沒有絞碎的文件、信箱（舉旗來偷）、網路釣魚、COA竄改派送地址等方法來偷個資。詐騙分子偷信件可偷到民眾要換新信用卡或身分的信件，也可從包裹上的寄件郵遞取得郵區（Zip Code）個資，因為現在像是開啟新的信用卡，只需要輸入Zip Code號碼。長者喜歡「舉紅旗」告訴郵差有信件要寄，這完全方便詐騙集團取個資。

劉警佐表示，「任何突然來的訊息附上網路連結，並要求去認證或給資料或密碼，都是詐騙；要你快點動作付錢、或者叫你付錢但幫忙保密的舉動，也都是詐騙」。

當民眾接獲某政府單位或銀行機構的電話，可以跟對方表示要回撥，掛掉電話上網查總公司電話，再打電話確認是否為真實。劉警佐認為這些步驟雖然麻煩但很必要。她建議民眾固定檢查銀行交易紀錄，以查出不正常的紀錄，建議可用annualcreditrereport.com。

假設發現被騙，民眾可趕緊向銀行聯絡，看是否能將匯出款項攔下來，或可向地方警局報案。若沒有財物損失，最好上聯邦貿易委員會官網FTC.gov，或者ic3.gov報案留下案底。

詐騙集團 個資 加州

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