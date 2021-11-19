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沒打加強針中鏢 賈西提民眾促接種

編譯組／綜合報導 
賈西堤染疫後17日已康復露面，他先前已經完全接種，但為參加聯合國氣候變遷大會推遲打加強針，結果不幸「中鏢」 。（美聯社檔案照）
賈西堤染疫後17日已康復露面，他先前已經完全接種，但為參加聯合國氣候變遷大會推遲打加強針，結果不幸「中鏢」 。（美聯社檔案照）

在蘇格蘭參加國際峰會染疫的洛杉磯市長賈西提，17日首度舉行「出關」後記者會，並以他自己的突破性感染為例，呼籲大家在面臨年底佳節時，最好每一個人都要完成接種；賈西提先前已經完全接種，但為了參加聯合國氣候變遷大會而推遲了加強針的接種，結果不幸「中鏢」。 

賈西提說，他在染疫後一度像是得了中度感冒，後面幾天還失去嗅覺、味覺，但在返國隔離後已經康復，「也許正因為我已經完全接種了」。但他仍以自己為例，洛市居民長假期間如果要和家人聚會，最好請他們都完全接種，避免跟去年冬季一樣的大爆發。 

賈西提強調，如果問他誰該接種，他的答案是「每個人」。英國正在面臨新冠病例暴增，而他們通常是美國的預警，因此大家可以推測，新一波疫情可能在數周或幾個月內來襲洛市。 

洛杉磯的疫情此前在夏季時獲得控制，但賈西提仍然擔心天氣變冷、室內活動增加，可能讓感染風險更高；他還要洛市居民別擔心，因為疫苗足供居民與訪客施打。 

另外，在SafePass LA的行政命令下，店家顧客的配合度確實變高，出入餐廳、戲院、健身房、沙龍時都配合出示接種證明。洛市能夠接種的人當中，81%都已至少接種一劑疫苗。 

賈西提說，洛市市府員工絕大多數都已接種，目前只有77人被迫休無薪價，不過市府19日會開始強制篩檢，未來幾周無薪假的人數可能增加至700名。不過，洛市的感染數字已經由聯邦疾管中心(CDC)認定的「顯著」降為「廣泛」，每10萬人98人確診。

賈西 疫情 洛杉磯

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