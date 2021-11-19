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洛杉磯縣阿罕布拉市汽車衝進中餐館 撞飛食客 6人受傷

記者邵敏／阿罕布拉市報導
餐館正門的兩扇玻璃推門已被撞得粉碎，整個餐館地面上全是碎玻璃。（記者邵敏/攝影）
餐館正門的兩扇玻璃推門已被撞得粉碎，整個餐館地面上全是碎玻璃。（記者邵敏/攝影）

洛杉磯縣華人密集城市阿罕布拉市（Alhambra），11月18日（周四）下午1時26分左右，一輛汽車直接衝進一家名為「滋味成都」的中餐館，造成現場六人受傷，其中三人傷勢嚴重，三人輕傷，都已被送往當地醫院接受治療。據悉，這起意外肇因於肇事汽車的司機錯把油門當作剎車，且現場目擊證人指出，司機為年紀較大的華人。

影音來源：記者邵敏

11月18日下午，一輛汽車衝進「滋味成都」中餐館，造成現場六人受傷。（記者邵敏/...
11月18日下午，一輛汽車衝進「滋味成都」中餐館，造成現場六人受傷。（記者邵敏/攝影）

據阿市警方表示，案發具體時間在18日下午1時26分左右，事發地點位於阿市西山谷大道（West Valley Boulevard）828號的中餐館「滋味成都」。阿市警方和消防人員接到報警後立即趕到現場，在餐廳內找到六名受害者，立即將他們送往當地醫院治療。

現場一片狼藉，還有一隻鞋子留在地上。（記者邵敏/攝影）
現場一片狼藉，還有一隻鞋子留在地上。（記者邵敏/攝影）

警方初步調查顯示，涉案車輛的司機事發時在西山谷大道試圖左轉，但是他錯把油門當作剎車，導致駛上人行道，並直接撞入餐廳的前窗，撞傷了正在裡面就餐的食客。六名受傷人員是否全是食客，目前還不確定。

汽車直接衝進華人城市中餐館，六人受傷，有食客被撞飛。（記者邵敏/攝影）
汽車直接衝進華人城市中餐館，六人受傷，有食客被撞飛。（記者邵敏/攝影）

警方稱，事發後肇事司機並未受傷，留在現場，配合警方調查。關於肇事司機是不是華人，截稿前警方尚未透露，但據現場目擊者表示，肇事者是一名年紀較大的華人。

本報記者在現場發現餐館正門的兩扇玻璃推門已被撞得粉碎，整個餐館地面上全是碎玻璃，餐館內的桌椅也都橫七豎八地倒在地上，現場一片狼藉，還有一隻鞋子留在地上。

肇事車輛是一部深灰色的馬自達（Mazda）轎車，整部汽車深陷在餐館中長達三小時，後被推車拉出，從現場看，汽車外部並沒有受到太多撞擊。現場警員也表示，肇事汽車並沒有受到太多損壞，但對餐廳、以及就餐的食客造成的損失則非常慘重。

從事故現場流出來的一些視頻可以看到，案發時，一對面對面坐在餐廳裡用餐的男女，正從玻璃窗往外看著一輛正打算停在路邊的汽車。就在那輛汽車看起來似乎停穩了的一瞬間，汽車竟然又啟動起來，飛快地衝破中餐廳玻璃窗，直接撞進餐廳裡，將正在吃飯的那對男女的男方一下子從畫面裡抹掉了，女方則在汽車撞進去的那一瞬間站起身來，頗為錯愕地站在原地。視頻還顯示，這對用餐男女的後方，另有別的食客很驚訝地從座位上站起來並跑出去。

事故發生後，阿市警方一度將大西洋大道（Atlantic Blvd）和第七街之間的山谷大道封起來，敦促民眾改道。

肇事車輛是一部深灰色的馬自達（Mazda）轎車，司機錯把油門當作剎車。（記者邵敏...
肇事車輛是一部深灰色的馬自達（Mazda）轎車，司機錯把油門當作剎車。（記者邵敏/攝影）

汽車 華人 中餐館

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