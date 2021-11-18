跳蚤市場擺攤發跡 華裔父子銷垃圾桶稱霸美國

楊信（右）、楊紹培（左）父子聯手在居家用品市場，各自攻下一片天。（記者謝雨珊／攝影）

洛杉磯華人 企業家楊信（Jackson Yang) ，經營Seville Classics公司近40年，生產的不鏽鋼垃圾桶及家具五金類產品，年銷售額約2億元。虎父無犬子，楊信的兒子楊紹培（Frank Yang)，更是青出於藍而勝於藍。他創立的Simplehuman公司，不僅年銷售額超越父親，還被譽為「家居用品界的蘋果」。到底是怎樣的財富密碼，讓這對華人父子年營收5億元？

美國 主流媒體「財富」，曾經以「將Simplehuman發展成家居用品行業的蘋果」為題，刊文報導楊紹培的創業故事。「財富」雜誌的題目一點也不誇張，Simplehuman銷售的智慧型垃圾桶、無碰觸感應式肥皂及感應式鏡子等產品，在Target、Amazon及Wayfair等零售商 都是熱銷商品。例如智慧型垃圾桶在全美的市場占有率，高達五成以上。

值得注意的是，楊信公司的主要產品之一，也是不鏽鋼垃圾桶，且市場占有率達80%，是好市多、Sam’s club及Amazon等主要零售店的供貨商。因此父子倆公司所銷售的不鏽鋼垃圾桶，基本覆蓋該產品在市面上的不同路線。但無論是價格相對較低的普通款，還是走高質感、品牌化的智慧款，基本都出自楊信父子之手。

楊信從跳蚤市場擺地攤賣木珠坐墊開始，之後成功賺得第一桶金。（記者謝雨珊／攝影）

說起來這都得歸功於楊信剛來美時，為了養家餬口而在居家界打下的一片江山。楊信從跳蚤市場擺地攤賣木珠坐墊開始，成功銷售後，又靠著精美包裝，將木珠坐墊送到「量販店」推銷，成功在東岸BJ's club打開市場，三年賣出1000萬個，賺得第一桶金。楊信表示，1000萬個木珠坐墊其實不是這麼容易找，當時在如何生出1000萬個上花了很多心力。

在擁有第一桶金後，1997年楊信在日本一家頂級百貨店，看到荷蘭公司出的腳踏板不鏽鋼垃圾桶，靈機一動，將此垃圾桶拿到台灣生產，並打開美國市場，之後公司將產品逐漸擴展至多個居家及五金用品。楊信公司產品如今市占率達80%，客戶為主流知名零售商。

楊信表示，他花了很多功夫與生產商及運輸商建立關係及信任，長期合作下來，大家知己知彼。這也是他在如今港口堵塞這麼嚴重下，仍可以不被影響太多的原因之一。他表示，學習如何有條理的講故事，也是經營生意非常重要的一環。

作為楊信的兒子，楊紹培多少也傳承了楊信在做生意經營模式與待人處事的方法，他並融合自己的理念，創造出屬於自己的公司，並不斷壯大設計及研發，在事業上一樣的發光發熱。