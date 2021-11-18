楊紹培創意加巧思 成就超越老爸楊信

居家用品Seville Classics總裁楊信的大兒子楊紹培（Frank Yang) 。（記者謝雨珊／攝影）

從小立志成為一名「發明家」的楊紹培（Frank Yang) ，是居家用品Seville Classics總裁楊信的大兒子。楊紹培在洛杉磯加大 畢業後，就到父親公司工作；從小就熱愛設計及發明創作的他，看中父親公司的不銹鋼垃圾桶，認為這種垃圾桶可以再進行改造，於是自告奮勇向父親表達想自創品牌的意願。楊信先後投資約60萬美元，支持楊紹培於2000年成立Simplehuman。不同於父親的傳統家具用品公司，楊紹培的Simplehuman引進工業設計思維，並融合新科技，鎖定高端市場，從改造垃圾桶開始做起。

Simplehuman的這款不銹鋼垃圾桶在街上到處可見。（記者謝雨珊／攝影）

楊紹培起初雖幸運地得到父親金援，但在創業期間的艱辛卻是不亞於別人。而專精於研發及擁有前衛的思想，才是他「青出於藍更勝於藍」的關鍵。創業初期他像一般創業者一樣，遇到過許多不同挑戰。曾跑遍各地但沒有工廠肯接他的單，最後才在台灣 找到一家小工廠願意幫忙生產他的創意，一步一腳印地逐漸開拓屬於他的新天地。

楊紹培的Simplehuman引進工業設計思維，並融合新科技，鎖定高端市場，從改造垃圾桶開始做起。（記者謝雨珊／攝影）

儘管比其他不銹鋼垃圾桶價格再高端一些，僅是簡單輕巧的設計，卻獲得來自世界各地居家銷售商的青睞，Simplehuman的垃圾桶如今是滿街都是。「我家有好幾個Simplehuman的垃圾桶」，這是楊紹培很常聽到的一句話。從創業到研發產品，迄今Simplehuman每年的營業額已達3億美元，銷售力更勝父親。楊紹培卓越的成就，讓楊信也對他另眼相看。

楊信表示，楊紹培之前經常隨著他到處到海外出差，從中學習做人處事的態度及方式，「我相信他的未來前途無量」。

事實上，從小立志當「發明家」的楊紹培，一天有60%時間都在研發單位。公司目前的智能垃圾桶先進到可用聲控操作，只要跟垃圾桶說「Open can」，垃圾桶就會自動打開。公司其他明星產品還有無觸碰感應式肥皂劑。

楊紹培2000年自創品牌Simplehuman，主要銷售結合科技及智能的居家用品。（記者謝雨珊／攝影）

楊紹培表示，公司其實早在疫情 之前就在銷售無觸碰感應式肥皂劑，當時是為研發出可永續發展的產品，沒想到在疫情期間該產品銷售量上漲320%。近期隨疫情減緩，產品銷售量的暴漲也逐漸回溫。未來Simplehuman也將持續走研發，並生產出更多不同類型的居家智能永續環保產品。