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加州2022年度稅收可能超徵310億元 或將退稅

編譯組／綜合報導 
加州州議會預算中心（LAO）預估，2022年度的超徵歲收可能將高達310億元。（Getty Images）
加州州議會預算中心（LAO）預估，2022年度的超徵歲收可能將高達310億元。（Getty Images）

加州議會預算中心（LAO）17日公布年度財政報告，預估2022稅務年度的超徵歲收將可能達310億元， 超出州憲規定的政府支出達140億元。2022稅務年度起於2021年的7月1日，終於2022年的6月30日。 

美聯社報導，加州政府的選項包括，預先減稅，增加學校與基建的經費，或做出在大選年最能贏得人心的舉動－現金退稅。不過，由於通貨膨脹變數仍多，2022年度的超收額也可能只有100億元，而且加州政府明年1月才會編列預算。但不管結果如何，州長紐森17日的表態，或許已經暗示了可能的結果。 

紐森17日在長堤港表示，加州在2021年度達成了超收的歷史新高，2022年度還可望刷新，「我個人非常驕傲去年度的退稅創舉，我也樂於再度做出對4000加州人最好的選擇」。加州議會今年稍早認可了120億元的退稅方案。 

雖然疫情當頭，但加州經濟卻似乎越顯強韌，專家認為或許是店家都想出了變通的生財之道。2021年4月至6月，加州營業稅達到歷史新高的2168億元，較2020年同期增加38.8%，比疫前的2019年同期也增加了17.4%。 

2021年9月的各項稅收同樣增加，比2020年同期增加40%，更比2019年同期增加60%，主因是銷售量兩位數的成長，與股價自谷底大幅反彈。但預算中心的擔憂是，這種超收很可能來自於萬物皆漲，例如全美今年10月的零售總額就增加了1.7%，因為售價漲了0.9%。 

預算中心的另一項擔憂是，就算加州的高收入者在疫情下仍能保住飯碗、持續繳稅，但是低收入者卻因為防疫令而丟掉飯碗，在疫情爆發18個月後，加州的失業率仍然跟全美平均一樣，達到7.5%.。眾議會共和黨領袖沃德隆（Marie Waldron）就說，在這種局面下，不分男女老幼都能領到750元退稅，似乎有點不太對勁吧。 

2022年度前3個月的稅收，已經比預期高出100億元，預算中心據此推估，如果稅收狀況不變，2020年6月前可能超收280億元。

但如果後續狀況變差，如前所述，整個年度也可能只超收100億元。不過，如果真的出現大幅超收，最大得益者應該是公立學校，因為州憲規定教育機構每年應分得40%的歲收。 

加州 預算 退稅

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