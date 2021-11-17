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洛市防疫兩極化 一邊嚴查疫苗卡 一邊聚會不戴罩

記者邵敏／洛杉磯報導
洛杉磯防疫兩極化，一邊嚴查疫苗卡核ID，一邊狂歡聚會不戴口罩。（unsplash.com）
洛杉磯防疫兩極化，一邊嚴查疫苗卡核ID，一邊狂歡聚會不戴口罩。（unsplash.com）

進入後疫情時代，洛杉磯各地出現防疫兩極化現象：有些地方進出嚴查疫苗卡，仔細核對身分信息；而有些人日夜狂歡，慶祝正常生活的恢復，眾人聚會時都不戴口罩

華人李小姐11月12日（周五）約朋友一起去新開張的洛市電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures），因為聽說最近有宮崎駿電影展，她很興奮。她說：「我是宮崎駿影迷，他的每部電影我都喜歡，去過的朋友說展廳很夢幻，用電影的各種角色、場景布置而成。」

洛杉磯防疫兩極化，一邊嚴查疫苗卡核ID，一邊狂歡聚會不戴口罩。（unsplash...
洛杉磯防疫兩極化，一邊嚴查疫苗卡核ID，一邊狂歡聚會不戴口罩。（unsplash.com）

李小姐提前幾周就在官網預定門票，但去的前一晚，她才注意到博物館發來的郵件，提示參觀者必須出示疫苗卡，或者72小時之內的新冠陰性檢測證明，因為擔心疫苗的副作用，李小姐至今沒有接種，「去做病毒檢測肯定也來不及了，因為結果不會馬上出來。」

失望的李小姐最後想了個招，她問好友借了張疫苗卡，準備試著去冒充一下。但沒想到，當天上午她到達博物館門口後，發現檢查非常嚴格，不僅要求出示本人疫苗卡，還要核對ID，「我朋友排在前面，她有自己的疫苗卡，我看到工作人員檢查非常仔細，就趕緊撤了，不敢冒充，我朋友只能自己進去看。」

據李小姐朋友介紹，博物館不僅嚴查疫苗卡，甚至還讓參觀者專門戴上兩個不同顏色的手環，一個證明已完全接種疫苗，另一個是門票，而且手環一旦摘下就不能再次使用。在館內參觀時，口罩要求也甚是嚴格，哪怕在展館室外陽台，若沒有戴好口罩，露出口鼻，工作人員都會上前提醒準確戴口罩，臨時摘下口罩拍照片也不允許。

目前，洛杉磯市像電影博物館這樣嚴查疫苗卡的地方不在少數，但一邊是嚴查進入一些場所的疫苗卡，另一邊，包括華人在內的不少民眾都已開始進入假期狂歡季。住在聖瑪利諾市（San Marino）的盧女士自上個月以來，每週都參加各種聚會，「這一年多憋壞了，現在疫情緩解，朋友們基本也已接種疫苗，因此大家都出來聚會吃飯。」

盧女士說，她參加的各種聚會，一開始人們也會戴口罩入場，但聊一會大家就放鬆了，都摘掉口罩，特別是在一起喝酒、吃飯，不可能戴口罩。她最近還安排了一場北加之行，一大幫朋友到處玩，「自我的防疫措施一旦放開來，就覺得無所顧忌，這一個多月來我跟各種人聚餐聚會，也沒有被感染，膽子就更大了。」

與盧女士想法相似的華人並不少見，自從孩子開學以後，很多華人坦言自我防疫措施逐漸放鬆，公園、遊樂場眾多孩子聚一起，也有很多不戴口罩的；室內餐廳的食客也越來越多，彼此之間的距離也越來越近。

疫苗 口罩 博物館

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