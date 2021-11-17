冬季新冠疫情 專家：將呈上升趨勢

專家預測冬季疫情將呈上升趨勢，影響疫情因素複雜。（unsplash.com）

冬季是新冠病毒的活躍期，很多人還記得，去年冬天洛杉磯疫情 十分嚴峻，感染病例激增，醫院人滿為患，醫療體系全面告急，如今眼看就要進入新一年的冬天，疫情將會有怎樣的走向？

南加州流行病專家黃重德認為，可預見今年冬天新冠、流感的感染病例都會呈上升趨勢。歐洲目前已開始新一波疫情，洛杉磯病例也有所增加，預測12月下旬到明年1月底將是新冠疫情的高峰期。

洛縣亞凱迪亞市美以美醫院傳染疾病控制首席醫師江華說，「我感覺今年冬季疫情會有所上升，但不會像去年冬天那麼嚴重。」但江華表示，預測疫情走向是困難的，因為有眾多因素影響冬季的疫情，其中疫苗接種的普及率是主要因素。疫苗雖不能完全預防感染，但是在保護重症的發展和降低病死率的效果非常明顯。

江華指出，冬季本來就是呼吸道感染的高發季節，其它呼吸道病毒和細菌感染的可能性在冬季也相對較高，「但是今年南半球冬季的流感情況並不嚴重，希望今年冬季在北半球也會是如此。」

同時江華提到，如果聯邦食品暨藥物管理局（FDA）能在年底前批准新冠口服藥，包括「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）和Paxlovid，那麼患者就可以有更有效的治療方式，不至於對醫療系統造成巨大壓力。此外，新冠病毒是否還會有大的新變種，是目前尚無定論的一個因素，也將影響今年冬天疫情的走向。

目前洛杉磯地區出現冰火兩重天的防疫現狀，有些地方嚴查疫苗卡和口罩 ，而不少民眾正逐漸放鬆防疫措施，進入假期狂歡模式。對此，江華認為，個人做好自我保護，戴口罩和少聚會仍然非常重要。

黃重德同樣指出，民眾無論在室內室外均須戴口罩，繼續保持與他人的社交安全距離，盡量避免到人多的地方。面對可能出現的新一波冬季疫情，民眾更需盡快接種新冠疫苗以及流感疫苗 ，「現在五歲以上的孩子都可以接種疫苗，建議家長應該讓小孩打疫苗，保證自己以及家人的安全。」