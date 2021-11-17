「尚氣」劉思慕好萊塢山上置產 500萬買下豪宅

「尚氣與十環傳奇」美國熱賣，劉思慕前景看俏。（歐新社資料照片）

漫威的超級英雄「尚氣 」主角劉思慕 ，近日花500萬元在洛杉磯好萊塢 山上的著名社區「奧林匹斯山」（Mount Olympus）購置一棟豪宅。

這座4700平方呎的房子於2016年完全重建，最近一次轉手是於2018年以470萬元的價格售出。造型現代，以塊狀結構為主，位於一處山丘頂的地段，有大門把守。內部採用開放式平面圖，自然光線充足，可以看到好萊塢山聞名的壯麗景色。

「尚氣」主角劉思慕好萊塢山上購置豪宅。（圖片來自Redfin）

可停放兩輛車的車庫門是玻璃幕牆，門廳非常高，廚房配備了頂級的Miele電器和皮革石檯面。房子裡裡外外都是灰色和白色為主，從地板到天花板的玻璃牆讓整個室內充滿陽光。

房子的所有五間臥室都有自己的套間浴室。唯一不太不尋常的是，除了一間臥室外，所有其他臥室都位於一樓，而公共空間如客廳、餐廳和起居區都位於樓上，而樓梯緊鄰入口。唯一在樓上的臥室是主臥套房，設有私人休息區、帶盆栽戶外植物的陽台、帶定製衣櫃的更衣室，以及內置雙水槽、雨淋花灑的浴缸。

「尚氣」主角劉思慕好萊塢山上購置豪宅。（圖片來自Redfin）

這棟房屋占地0.3畝，並不是特別大，但景觀非常好，種植原生耐旱植物。在屋後，大部分平坦的院子設有帶篝火的混凝土露台、帶嵌入式SPA和日光浴架的游泳池，還有一個戶外燒烤處和一片相對寬敞的草坪。

「尚氣」主角劉思慕好萊塢山上購置豪宅。（圖片來自Redfin）

因「尚氣」成名的劉思慕，80年代末出生於中國，90年代中隨家人移居加拿大。他曾主演加拿大情景喜劇「金氏便利店」，也客串過「初來乍到」，但基本一直主要作為特技演員和配角多年。直到今年忽然憑藉「尚氣」獲得了廣泛認可和讚譽，在全球的票房收入超過4.3億美元。

「奧林匹斯山」社區最近的一些新鄰居，包括演員Jeremy Piven、NBA球星布萊恩（Thomas Bryant）和演員Jameela Jamil等。