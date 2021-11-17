乾旱嚴重 加州人節水反減少 報告：只比去年少3.9%

加州整體用水在2021年9月，只比去年同期減少3.9%，而且低於2021年8月的5%。 (加州水資源管控委員會網頁)

加州 水資源管控委員會16日最新報告指出，面臨嚴重乾旱的加州整體用水，2021年9月只比去年同期減少3.9%，而且低於2021年8月的5%。不過專家認為，隨著天氣漸涼，戶外戲水機會減少、花園灑水系統也不太需要，因此年底的用水量本來就較低，但加州政府還是必須慎重考量，是否限制浪費水資源的特定行為。

加州州長紐森 7月時曾經雄心勃勃地期望，加州人「自發」減少用水15%，不過水管會主席艾斯基維（Joaquin Esquivel）在公布2020年度水資源年報的同時坦承，9月減幅縮小確實讓人開心不起來，但這就是事實，面對前所未有的乾旱，加州還需持續節水。

加州用水年度起於10月1日，止於隔年的9月30日。水管會的年報顯示，過去兩年加州是有紀錄的126年間最乾的兩年。同時去年度也是史上氣溫第二高的年度。艾斯基維強調，節約用水不只是為眼前的乾旱，還是為了長期的氣候變遷做準備，因為大家都知道加州未來只會更乾。

年報顯示，北加 的主要水庫在過去兩年間蓄水量明顯減少，就算10月間豪雨帶來降水，但多數水庫的上個月底的蓄水量只有滿載的66%。

不過省水狀況還是有地域差異，人口占全州過半的南岸地區，9月用水年減4.2%，優於8月的3.1%，

北加州灣區(Bay Area)減7.6%，北岸地區整體用水減少12.4%。聖荷昆河一帶則因政策變化，用水微幅增加。水管會在夏季時曾經限制沙加緬度－聖荷昆三角洲的用水，但一度因為降水豐沛取消，未來可能視狀況恢復禁令。

加州在2012年至2016年也曾出現過長期缺水，當時的作法是將園藝植物改為耐旱品種，加州後來的庭院用水確實因此減少。水管會委員Laurel Firestone因此表示，州政府應該制定可行性高的長期目標，並讓民眾知道自然條件有多糟糕。主席艾斯基維則說，10月的報告則能看出，大量降雨是否有助節水。