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柯比遺孀告洛杉磯縣警 警長：指示「處理照片」非滅證

編譯組／綜合報導 
洛縣警局長維拉紐瓦在出庭作證時表示，如果現在要他再決定一次，他還是會要員警「處理掉」球星柯比．布萊恩空難現場照片。(維拉紐瓦臉書)
洛縣警局長維拉紐瓦在出庭作證時表示，如果現在要他再決定一次，他還是會要員警「處理掉」球星柯比．布萊恩空難現場照片。(維拉紐瓦臉書)

球星柯比．布萊恩（Kobe Bryant）2020年墜機身亡，洛杉磯縣警員據稱，曾私下流傳現場慘照，遺孀凡妮莎．布萊恩（Vanessa Bryant）因此狀告洛杉磯縣警局（LASD），要求縣警賠償她的精神創傷。兩造律師攻防之際，LASD局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）因此出庭作證，供稱如果現在要他再決定一次，他還是會要員警「處理掉」現場照片，但不是為了湮滅證據，而是為避免二度傷害。 

維拉紐瓦在庭訊時供稱，他當時的決定是基於照片會不斷散布的後果，只要留著事故現場照片，看到的人就會不斷倍增，傷害層面只會越來越大。但他當時只說了，要員警「不能讓這些照片重見天日」，雖然他的本意是「刪除」，但他並沒有這樣說。維拉紐瓦強調，當時的他並不知道自己六個月後會被告，因此沒有湮滅證據的需要。 

同時，基於凡妮莎的要求，即「如果你（維拉紐瓦）不能把我的先生與小孩帶回來，就要封鎖整個區域，不讓任何人拍照」，維拉紐瓦說他也只是依照要求，要員警「照辦」。而且維拉紐瓦強調，在事發當時，救難人員在事故現場拍照並不違法，是到了2020年9月修法後才禁止的，因此內部調查發現有拍照的28人不會遭到處分。 

凡妮莎．布萊恩與LASD的訴訟已經成為錙銖必較的法律攻防。遺孀主張的精神創傷，已經由法院裁定不需經由指定醫師判定，只要遺孀能夠提出診斷證明即可。而維拉紐瓦下令「刪除」照片的決定，則被遺孀律師指控為湮滅證據，意在讓控方無法蒐證；LASD的律師則辯稱，遺孀的心理創傷來自先生死亡，而非事後的照片，而且警方已經盡可能的避免照片散布，本案實在搞錯對象。

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