選區重劃 聖谷亞裔官員：嚴重割裂亞太裔選票

據亞美政聯（CAUSE）16日發布的一個聯合聲明，表達南加州聖蓋博 谷亞裔 民選官員及組織，對選區重劃草圖嚴重衝擊亞太裔社區（AAPI ）的擔憂。認為此舉會將擁有大量亞裔人口的西聖蓋博谷城市和東聖蓋博谷城市分裂成多個選區，亞太裔社區之間將為了選擇民意代表面臨相互艱難競爭，從而導致40年來形成的亞太裔聯盟和夥伴關係功虧一簣。

當下正值亞裔仇恨犯罪上升時期，亞太裔社區需要民意代表來應對這些挑戰。但若西聖蓋博谷（WSGV)和東聖蓋博谷( ESGV)AAPI社區分裂，勢必導致應對的力量削弱，其它問題還包括因新冠（COVID-19）疫情導致的商業收入損失，以及新歷史形式下的各種歧視困擾。WSGV和ESGV都有女性聯邦國會議員，一名是民主黨人，一名是共和黨人，都是亞太裔（AAPI）在當地和全美的積極維權倡導者。倘若她們失去在WSGV和ESGV的代表能力，將導致全美最大且多元的亞裔社區失去集中發聲維權聲音。

西聖蓋博谷AAPI社區有強大持續的文化認同感，從而使亞太裔移民家庭有了歸屬感並尋求經濟成功機會。在WSGV諸多城市包括蒙特利公園市、阿罕布拉市、羅斯密市、聖蓋博市、聖瑪利諾市、天普市及亞凱迪亞市等，有著AAPI多數比例，理應在同一國會議員選區。在重劃選區草圖中，除聖瑪利諾市，其它都在相同的州眾議員和州參議員選區，而在國會議員選舉層面上，這些城市卻處於分裂，造成AAPI政治力量分化稀釋狀態。

東聖蓋博谷有著新興AAPI社區，包括商業、零售中心、教會及寺廟以及語言學校。其中縣屬地羅蘭岡、哈仙達岡，以及核桃市、鑽石吧市的AAPI居民佔33%左右。一旦選區重劃，這些地區與其它城市歸在一個選區內，AAPI比例將減少到21%，導致削弱了亞裔選民力量。所有亞裔居民較多社區，應該維持在一個選區內，有著反映類似的經濟狀況，或者可能要與北橙縣及聖伯納汀諾縣的部分地區重疊。

南加州聖蓋博谷（SGV)是AAPI維權活躍的發祥地，分裂AAPI社區不僅導致地方民意代表缺失，也會影響國會代表。聖蓋博谷民意代表在AAPI維權方面，一直站在解決民眾關心問題最前沿，而且還為其它地區居住的亞裔居民爭取權益。這種為全美成長最快族裔群體發聲方式，絕不能因為選區重劃而削弱。

聲明指出，隨著最終確定選區重劃期限臨近，強烈呼籲加州公民選區重劃委員會在下一次公布選區重劃草圖中必須糾正這一嚴重錯誤，保護西聖蓋博谷和東聖蓋博谷AAPI社區政治代表權。同時也邀請社區成員及組織加入行列，確保AAPI在聖蓋博谷和全國代表權。