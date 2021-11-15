我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「覺得美不會抓我」中巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

日本JR福島站男子持刀砍人 刺傷八旬婦腹部

國稅局將加強查稅 這些人是稽查對象

記者謝雨珊／洛杉磯報導
北美華人會計師協會會長張青會計師。（會議截圖）
北美華人會計師協會會長張青會計師。（會議截圖）

拜登政府9月提案，打算未來十年為國稅局增加800億元預算，擴大稅務稽查人員編制、更新老舊科技設備，並增設訊息通報機制，讓政府部門更能掌控各種逃漏稅弊案。財政部估計，填補「稅收缺口」提案，可望在十年內獲得7000億元收入。多位會計師經過討論後也認為，在未來兩年至三年起，查帳率將攀升，國稅局將加強稽查，審查時間預計也將延長，預計從一年延伸到三至四年。

那麼到底國稅局會查誰的帳？查帳重點為何？多位會計師在北美華人會計師協會14日主辦的「2021紓困法案及報稅新知」講座上提供相關訊息。會計師楊平表示，有大筆交易金額在銀行進出者、或從銀行A轉款入銀行B轉多次數者、報稅時收入跟生活開銷費用不平衡者、收入越高，尤其年收入40萬元以上者、以及領取政府補助者，這些都將是國稅局未來重點查帳的對象。

北美華人會計師協會常務副會長楊平會計師。（會議截圖）
北美華人會計師協會常務副會長楊平會計師。（會議截圖）

楊平根據過往經驗指出，很多納稅人若從非納稅居民打錢匯入的贈與超過10萬元，都會忘記填報3520表格而產生出一系列罰款。他表示，這個表格旨在防止納稅人藉著贈與名義來逃報收入，因此必須誠實申報，否則每缺報及遲報一個月，將罰缺報及遲報總額的5%，最高可到25%，罰款金額不小。

另外，日前因疫情申請PPP貸款的中小企業者，有些可申請貸款豁免。會計師施啟祥說，PPP貸款項目也可能被SBA審查。目前可以看到，借貸15萬元以下的企業，申請豁免程序幾乎可快速通過，但借貸15萬元以上的企業，申請豁免的速度則較慢，更不用說借貸200萬元以上的企業，在申請免還程序中，通常被查帳的機率大增，且被要求提供的資料也增加。假設政府查到借貸人其實不符合當初PPP貸款申請條件，經查帳後將會向該企業追討回錢。

北美華人會計師協會副監事長施啟祥會計師。（會議截圖）
北美華人會計師協會副監事長施啟祥會計師。（會議截圖）

施啟祥並表示，國稅局估計在未來也將加強針對薪資稅（Payroll Tax) 的審查。過去幾年國稅局因預算緊縮，無人力嚴格進行審計工作。拜登政府如今打算撥款800億元預算給國稅局，未來將使用9億元增加執法措施，這也意味著，查帳機率將提高。他提醒大眾，聯邦政府及州政府的相關單位資訊都互相互通，民眾千萬別逃漏稅。

楊平也說，國稅局有很多管道找尋資料，尤其若拜登撥款800億元給國稅局的提案通過，國稅局所知每人的財務狀況會越來越多。北美華人會計師協會會長張青也表示，很多人過去十年沒被查帳，可能不代表稅表沒有問題，只是國稅局之前缺乏人力。如今政府打算撥款資金給國稅局，特別是在這一年來有諸多紓困法案的情況下，聯邦及州方面在未來這幾年，都將展開審查稅務行動。千萬不要以爲小生意不會被查，即便只是小額逃稅，也可能演變成刑事案件，不但被罰錢還可能坐牢。

國稅局 貸款 拜登

上一則

北美華人會計師協會分享報稅新知 講座成功

下一則

研究：保留加州魔鬼谷核電廠 有助減碳

延伸閱讀

物價飆漲… 通貨膨脹成拜登大挑戰 目前「尚無解方」

物價飆漲… 通貨膨脹成拜登大挑戰 目前「尚無解方」
CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟
柯瑞與代表團積極穿梭場內外 美在氣候舞台再扮領頭羊

柯瑞與代表團積極穿梭場內外 美在氣候舞台再扮領頭羊
雖經濟、疫情好轉 千萬國人仍對未來悲觀

雖經濟、疫情好轉 千萬國人仍對未來悲觀
拜登賀錦麗滿意度差 老友陶德質疑連任可能性

拜登賀錦麗滿意度差 老友陶德質疑連任可能性
拜習峰會 學者：能降低緊張已算成功

拜習峰會 學者：能降低緊張已算成功

熱門新聞

華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）

華女球場無故被打到腦震盪 竟是施暴者母慫恿

2021-11-11 02:20
珠珠女士和男友的車子被砸了一個大窟窿。（珠珠提供）

華女車被砸 剛買名牌包遭竊 現場還有3輛名車被破壞

2021-11-10 02:20
華裔少女韓宜文在籃球賽場上被一名對手球員揮拳擊倒在地。（ABC7）

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

2021-11-12 16:54
聖瑪利諾房市中位價入圍前100名。(記者李雪／攝影)

加州占全美最貴房市的70% 洛縣21個郵區排名全美前100

2021-11-09 20:35
龍鳳大賭場曾於2016年出現拿著巨額現金，進出資金超過1億元的中國豪賭客。(Google街景圖)

中國豪賭客 賭場進出1億現金

2021-11-08 02:18
中國知名教授周批改，在洛杉磯華埠勇鬥歹徒。（讀者提供）

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

2021-11-06 12:33

超人氣

更多 >
中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返
史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」
CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟
封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂
封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑