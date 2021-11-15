國稅局將加強查稅 這些人是稽查對象

北美華人會計師協會會長張青會計師。（會議截圖）

拜登 政府9月提案，打算未來十年為國稅局 增加800億元預算，擴大稅務稽查人員編制、更新老舊科技設備，並增設訊息通報機制，讓政府部門更能掌控各種逃漏稅弊案。財政部估計，填補「稅收缺口」提案，可望在十年內獲得7000億元收入。多位會計師經過討論後也認為，在未來兩年至三年起，查帳率將攀升，國稅局將加強稽查，審查時間預計也將延長，預計從一年延伸到三至四年。

那麼到底國稅局會查誰的帳？查帳重點為何？多位會計師在北美華人會計師協會14日主辦的「2021紓困法案及報稅新知」講座上提供相關訊息。會計師楊平表示，有大筆交易金額在銀行進出者、或從銀行A轉款入銀行B轉多次數者、報稅時收入跟生活開銷費用不平衡者、收入越高，尤其年收入40萬元以上者、以及領取政府補助者，這些都將是國稅局未來重點查帳的對象。 北美華人會計師協會常務副會長楊平會計師。（會議截圖）

楊平根據過往經驗指出，很多納稅人若從非納稅居民打錢匯入的贈與超過10萬元，都會忘記填報3520表格而產生出一系列罰款。他表示，這個表格旨在防止納稅人藉著贈與名義來逃報收入，因此必須誠實申報，否則每缺報及遲報一個月，將罰缺報及遲報總額的5%，最高可到25%，罰款金額不小。

另外，日前因疫情申請PPP貸款 的中小企業者，有些可申請貸款豁免。會計師施啟祥說，PPP貸款項目也可能被SBA審查。目前可以看到，借貸15萬元以下的企業，申請豁免程序幾乎可快速通過，但借貸15萬元以上的企業，申請豁免的速度則較慢，更不用說借貸200萬元以上的企業，在申請免還程序中，通常被查帳的機率大增，且被要求提供的資料也增加。假設政府查到借貸人其實不符合當初PPP貸款申請條件，經查帳後將會向該企業追討回錢。 北美華人會計師協會副監事長施啟祥會計師。（會議截圖）

施啟祥並表示，國稅局估計在未來也將加強針對薪資稅（Payroll Tax) 的審查。過去幾年國稅局因預算緊縮，無人力嚴格進行審計工作。拜登政府如今打算撥款800億元預算給國稅局，未來將使用9億元增加執法措施，這也意味著，查帳機率將提高。他提醒大眾，聯邦政府及州政府的相關單位資訊都互相互通，民眾千萬別逃漏稅。

楊平也說，國稅局有很多管道找尋資料，尤其若拜登撥款800億元給國稅局的提案通過，國稅局所知每人的財務狀況會越來越多。北美華人會計師協會會長張青也表示，很多人過去十年沒被查帳，可能不代表稅表沒有問題，只是國稅局之前缺乏人力。如今政府打算撥款資金給國稅局，特別是在這一年來有諸多紓困法案的情況下，聯邦及州方面在未來這幾年，都將展開審查稅務行動。千萬不要以爲小生意不會被查，即便只是小額逃稅，也可能演變成刑事案件，不但被罰錢還可能坐牢。