研究：保留加州魔鬼谷核電廠 有助減碳

加州最後一座核電廠，魔鬼谷核電站預定三年後關閉。（美聯社）

核能也是乾淨綠能 ，並可減少溫室氣體排放，已漸成全球觀注的新發展方向。根據史丹佛大學與麻省理工學院聯合研究小組一份114頁的評估報告指稱，讓加州 最後一座核電站--魔鬼谷核電廠（Diablo Canyon Power Plant）保持開放，可幫助加州實現減碳的氣候目標，並節省超過20億元發電成本。

洛杉磯時報報導，然而負責營運該位於聖路易斯奧比斯波縣（San Luis Obispo County）核電廠的太平洋瓦斯電力公司（PG&E），仍計畫在三年內關閉該廠，非核家園人士仍堅決反對，任何延長核電廠壽命計畫。

穩定電力 節省發電成本

麻省理工學院核能科學與工程教授Jacopo Buongiorno說，包括魔鬼谷核電廠在內，核能是我們認為該保留的清潔和穩固的電力來源。

該報告分析各種可能性並得出結論，保持核電廠的運作，將顯著減少加州對天然氣發電的使用，並從2025年到2035年，替該州電力系統節省26億元成本。該核電廠產生2240兆瓦電力，還可幫助電力營運商避免停電。

該評估得到歐巴馬政府其間的能源部長、史丹佛大學物理學教授朱棣文（Steven Chu）的認可。曾獲諾貝爾獎 的朱棣文在15日網路研討會上表示，「短期內，我們無法實現100%可再生能源，有時風不會吹、太陽不會發電，我們需一些可實際使用，隨時可用的電力。我相信核能是非常好的選項，尤其是已建成的核電站。」

2012年，魔鬼谷核電廠曾發生蒸汽管道洩漏導致關閉停止發電。該核電廠自1980年中期以來一直運作，每年占加州整體電力結構的8%至9%。

然2016年，太平洋瓦電公司宣布，不再替該廠尋求延期20年營運許可證，加州公用事業委員會2018年批准該廠關閉計畫，一號機組將於2024年關閉，二號機組計畫2025年下線。

報告合著者Buongiorno說，NRC近期完成審查，確定魔鬼谷核電廠可承受嚴重地震，「或許另一家公用事業或能源公司，有興趣購買。」

自該計畫宣布以來，加州加快其氣候目標。目前計畫到2030年，有60%電力來自可再生能源，2045年100%為無碳能源。今年早些時候，加州州長紐森（Gavin Newsom）呼籲空氣資源委員會研究，將2045年的目標提前至2035年。

若建海水淡化廠 有助脫碳

報告還研究核電廠可能的其他用途。包括建議在核電廠興建一個更大型的海水淡化廠，將處理過的水運送到長期乾旱的地區。或者利用海水淡化廠生產氫氣。該元素愈來愈被視為有助脫碳的一種方式。報告預估，每年可產生1.09億公斤氫氣，加州預計2025年對氫氣的需求，在5至12億公斤之間。

擬議中的海水淡化廠，最便宜方案成本約5.99億元，研究稱，這將是目前在卡爾斯巴（Carlsbad）經營海水淡化廠成本的一半。

儘管核電廠持續營運，仍需進行非常昂貴的改造，包括安裝符合加州法規的系統，將花費5億元。然報告稱，將核電廠保持開放，在經濟上還是有其意義。

研究作者指出，若核電廠關閉，2045年加州無碳電力系統，將需18GW（gigawatt，10億瓦）的光伏（PV）太陽能和11GW儲備能量。太陽能取代核電廠，需額外佔用9萬畝土地，相比之下，核電廠佔地面積僅900畝，工廠本身面積僅140畝。

參與關核的環保組織表示，「這顯然是象牙塔中學者的產物，隨著核電廠老化，需花費大量資金進行升級。5億元修復核電廠等系統費用太低了。」