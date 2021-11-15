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洛城油價連漲7天 近歷史新高

記者李雪、邵敏／綜合報導
洛杉磯縣油價連續上漲，逼近歷史紀錄。（記者李雪／攝影）
洛杉磯縣油價連續上漲，逼近歷史紀錄。（記者李雪／攝影）

加州油價節節高升，消費者大嘆在物價高漲的現在，口袋越來越薄。美國人口最多的加州，目前汽油價格也是全國最高，

洛杉磯縣每加侖自助普通無鉛汽油的平均價格，14日上漲0.8分至4.665元，比2012年10月創下的最高記錄平均價格4.705元，只低4分錢。

根據美國汽車協會（American Automobile Association，AAA）和石油價格信息服務中心數據，洛縣過去八天平均價格有七天連續上漲，共上漲了7.6分，其中13日上漲1.9分。目前價格比一周前高7.4分，比一個月前高21.4分，比一年前高1.51元。

洛縣油價曾在2012年10月9日創下歷史新高紀錄，當時價格為4.705元。

橙縣的均價也在八天內七次上漲，14日上漲了0.3分至4.63元，比2012年10月8日創下的4.69元歷史高點僅低6分錢。而過去八天共上漲8.8分，包括13日就上漲2.2分。

橙縣的均價比一周前上漲8.4分，比一個月前上漲21.7分，比一年前上漲1.51元。

「我們的消息來源告訴我們，最近幾天，南加州的一些煉油廠不得不進行計劃外維護，這通常會降低生產水平」，南加州汽車俱樂部的企業傳播主管Jeffrey Spring告訴城市新聞社（CNS）。

近期飆升的另一個因素是油價持續停留在高位。12日周五在紐約商品交易所的西德州中間原油每桶價格是80.79美元，比2020年11月13日觸及的52周低點40.13美元高出101.3%。其原因是新冠疫情相關限制消除後，需求增加的結果。

隨著全球燃料需求增長，汽油價格全年穩步上漲，根據美國能源資訊署（U.S. Energy Information Administration）數據，原油成本價格佔汽油價格的一半多一點。根據AAA數據，周日全國汽油平均價格小幅下跌至3.413元。

油價 加州 美國

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