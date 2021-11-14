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感恩餐好貴 小火雞漲1倍 商家建議提前準備分散採購

記者楊青／洛杉磯報導
大賣場Costco的牛肉，將近30元一磅。（讀者提供）
大賣場Costco的牛肉，將近30元一磅。（讀者提供）

數月以來全美物價一路高歌，今年感恩大餐價格不菲。2018年一隻火雞平均11元，2021年平均21元。華洋商家表示，今年的感恩節聖誕節和新年各種食材供應豐富，但價格已回不到從前，相當部分食材價格估計兩位數成長，民眾不妨提前準備，分散採購，在漲價中尋求好康，減少荷包出血。

今年以來食材物價一路高歌，肉類海鮮蔬菜水果無一不漲。（記者楊青／攝影）
今年以來食材物價一路高歌，肉類海鮮蔬菜水果無一不漲。（記者楊青／攝影）

全美單日食材消耗最大的感恩節臨近，聖蓋博谷華洋超市火雞已火熱上架。據聯邦農業部的報告，今年全國冷凍火雞大盤批發價格比上年暴增22%，農業部預測，今年八至16磅的冷凍火雞每磅價格比上年飆升25%以上，十磅左右的小型新鮮火雞價格幾乎翻倍，批發均價每磅1.47元。華爾市場、塔吉特、Albertson等大型商家冷凍火雞，目前每磅價格在89分至2.49元之間，部分華人超市冷凍火雞每磅1.89元左右。

今年以來食材物價一路高歌，肉類海鮮蔬菜水果無一不漲。（記者楊青／攝影）
今年以來食材物價一路高歌，肉類海鮮蔬菜水果無一不漲。（記者楊青／攝影）

「主要是政府發錢的原因吧」。華洋超市業者表示，數月來物價全面上漲有人工、汽油、運輸等原因，但短時間内食品物價如此暴漲，可能還有更重要的原因。一位華資超市業者表示，「反正大家手上有錢，其他商家都在漲價，我們沒理由不漲」。政府部門的報告則認為，運輸、運送服務以及需求的增加造成了物價上漲，除火雞之外，傳統感恩節大餐所消耗的大宗食材，如山楂醬、甜薯、葡萄酒等等都會大幅上漲。今年以來，全國汽油平均價格比去年上漲46%至53%。

今年以來食材物價一路高歌，肉類海鮮蔬菜水果無一不漲。（記者楊青／攝影）
今年以來食材物價一路高歌，肉類海鮮蔬菜水果無一不漲。（記者楊青／攝影）

今年很多已接種疫苗的家庭，決定感恩節好好熱鬧一番，不少華人家庭已在準備食材，各大華資超市貨豐量足，讓民眾有更多的選擇。比如大華、夏威夷、好運來、大中華等華資超市，大大增加了冷凍和新鮮雞、鴨、豬、牛和海鮮的備貨量。大華超市從目前到11月23日預定感恩節拼盤，包括兩磅半蒜香烤排骨、兩磅蜜汁叉燒和半隻脆皮燒鴨，每份68.88元；夏威夷超市肉類和海鮮部負責人阿發表示，今年感恩節準備了各種冷凍和新鮮屠宰的雞鴨，而且提前分量打包，節省大家購買時間。他表示，雖然今年食材價格普遍較大幅度上漲，但與進口食材相比，本地供應的各種肉類漲價幅度還是相對較小。

今年以來食材物價一路高歌，肉類海鮮蔬菜水果無一不漲。（記者楊青／攝影）
今年以來食材物價一路高歌，肉類海鮮蔬菜水果無一不漲。（記者楊青／攝影）

「我們確實希望通過提供更多樣化的美食，讓華人同胞高興過節，吃得開心又不至於花銷太大」。888海鮮大酒樓總經理Lucy陳表示，他們今年的鮮烤火雞58元一隻，附送糯米飯和蒸奶黃包，足夠全家吃的招牌肉蟹糯米飯和龍蝦伊麵，分別是42元和32元，目前每天都收穫滿滿訂單。位於天普市的「一品鼎盛」川粵餐廳感恩節期間全場菜品八折優惠， 現已開始預定感恩節火雞、北京烤鴨。

今年以來食材物價一路高歌，肉類海鮮蔬菜水果無一不漲。（記者楊青／攝影）
今年以來食材物價一路高歌，肉類海鮮蔬菜水果無一不漲。（記者楊青／攝影）

農業部經濟專家Trey Malone表示，雖然物價飛漲，但民眾還是有辦法讓自己的口袋少出血，比如可以用火雞胸肉替代傳統的整隻火雞，或購買大的冷凍火雞代替小的新鮮火雞。通常比整隻火雞更貴的火雞雞胸肉，在節日期間反而便宜。節日期間很多大型連鎖超市的雞、牛和豬肉價格，也可能比平常便宜些。比如Ibotta的App目前提供感恩節食材有近十種回扣，平均可節省23元左右。American The Blue Cash Preferred® 信用卡、Chase Freedom Flex℠ 卡節日購物也有不少折扣和優惠，不妨多加利用。

此外，感恩大餐改為「人人帶菜」（potluck）的聚餐方式，也是分擔物價壓力的好方法。專家建議民眾提前準備食材，因為許多商家已推出各種優惠，不妨搜集各種好康，積少成多，避免最後一分鐘高價購物。

華人超市 華資超市 農業部

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