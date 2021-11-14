子女稅優惠預付款 申請期限到15日

子女稅優惠預付款申請期限到15日。（IRS臉書）

2019年度或2020年度沒有繳稅的人，千萬記得在11月15日之前登記請領「子女稅優惠預付款」，逾期將錯失至少1500元至1800元的退稅補貼。

2019年度或2020年度已經繳稅的人，國稅局（IRS ）的系統都會自動將符合資格者自動納入「子女稅優惠預付款」支付對象，並自2021年的7月開始按月給付，直到今年的12月為止。

疫情催生的美國 救援法案（American Rescue Plan）特別要求，低收或弱勢家庭2021年可以請領「子女稅優惠預付款」（advance child tax credit payment，簡稱ACTC），每一個5歲以下的兒童可以獲得每月300元的補貼，6至17歲的每人每月則為250元。

還未登記者可至英文版的https://www.getctc.org/en登記，15日前完成登記者，將在12月一次獲得六個月的補助，即每名子女至少1500元至1800元。

如有相關問題，可至IRS網站查詢，https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-a-general-information，內有簡體中文與繁體中文版本。

洛杉磯縣社會服務局（Department of Public Social Security）強調，因為過去兩年沒有報稅的家庭，多半屬於弱勢族群或非英語系社區，因此才需要特別提醒相關納稅人此項補助。

全美已經請領的家戶達3600萬個，單是加州 就有420萬戶。但是社會服務局認為，最需要這筆錢的家庭，往往收不到通知，或因為語言隔閡而不知道相關訊息，因此在截止之前特別發出通知。