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米老鼠盛裝招手… 迪士尼打造夢幻假日 滿園歡樂

記者張宏╱安那罕報導
現場裝飾聖誕樹。 （記者張宏／攝影）
現場裝飾聖誕樹。 （記者張宏／攝影）

今年的感恩節、聖誕節和新年都在迪士尼度過將會非常幸福。迎接疫情解封後第一個假日季，迪士尼樂園推出各種新鮮有趣的表演項目、遊樂設施，節日美食等內容，讓大家在經歷了近兩年的艱困的疫情期後，能在迪士尼樂園得到歡樂。假日季從本月12日至明年1月9日，遊客們可以享受到獨特的迪士尼假日體驗，感受煥然一新的節日迪士尼。

（影音來源：記者張宏）

漂亮的節日甜品。（記者張宏／攝影）
漂亮的節日甜品。（記者張宏／攝影）
漂亮的節日甜品。（記者張宏／攝影）
漂亮的節日甜品。（記者張宏／攝影）

迪士尼樂園和冒險樂園13日煥然一新，充滿著節日氛圍。迪斯尼樂園內60呎高的聖誕樹，上面裝飾了近1800件裝飾品。聖誕樹是迪士尼樂園度假區節日的標誌性象徵，也是拍照的理想景點，客人可能會看到米老鼠和米妮也穿著節日盛裝揮手拍照。

迪士尼還安排了互動體驗環節，讓大家親手裝飾薑餅曲奇、打造聖誕蝴蝶結和進行聖誕裝飾。同時，迪士尼還推出了節日限定美食，無論是適合亞洲人口味的五花肉米飯，還是甜度適中的紅絲絨蛋糕，夾心巧克力餅乾等美食，都能在迪士尼冒險樂園品嚐。迪士尼推出一卡八張的美食通行證（Sip and Savor Pass），民眾可購買八種美食和特色飲料雞尾酒等。

13日的迪士尼冒險樂園陽光燦爛，來自各地的民眾穿上各自事先準備好的迪士尼主題服飾，來這裡感受歡樂和療傷。來自富樂頓的華人Jenny說，一年多來經歷了疫情，感覺身心俱疲，來這裡看到久違的笑臉和歡樂節日氛圍，覺得生活又恢復正常了。她和朋友能像以前一樣在迪士尼玩樂，看煙火，覺得很幸福。

符合亞裔胃口的五花肉米飯。（記者張宏╱攝影）
符合亞裔胃口的五花肉米飯。（記者張宏╱攝影）
為了迎接今年疫情解封後第一個假日季，迪士尼樂園推出假日季。
為了迎接今年疫情解封後第一個假日季，迪士尼樂園推出假日季。

為了迎接假日，迪士尼樂園回歸「聖誕幻想」（A Christmas Fantasy）遊行，遊行現場有深受喜愛的迪士尼人物、躍躍欲試的馴鹿、行進的玩具士兵、跳舞的薑餅曲奇、《冰雪奇緣》中的人物。「相信.....假日魔法」（Believe… In Holiday Magic）的壯觀煙花，以神奇的降雪為特色，為樂園增添色彩，還有令人嘆為觀止的睡美人冬季城堡。

民眾和唐老鴨在安全距離玩自拍。 （記者張宏╱攝影）
民眾和唐老鴨在安全距離玩自拍。 （記者張宏╱攝影）
現場親手製作聖誕餅乾。（記者張宏／攝影）
現場親手製作聖誕餅乾。（記者張宏／攝影）

在迪士尼加州冒險樂園，也會有各種假日色彩的遊樂項目，如Cars Land 的 66 號公路上的歡樂汽車主題假日裝飾。沉浸式限時體驗「Disney ¡ Viva Navidad!」表演，讓迪士尼角色與墨西哥民俗舞者和墨西哥流浪樂隊、巴西桑巴舞者和打擊樂手、巨型木偶及米老鼠米妮一起街頭狂歡。現場還有娛樂表演、互動拍照及迪士尼動畫工作室的新音樂喜劇「Encanto」電影新角色Mirabel也會亮相，該部電影將於11月24日在影院上映。

迪士尼推出節日限定美食。（記者張宏／攝影）
迪士尼推出節日限定美食。（記者張宏／攝影）
穿上節日新衣服的米妮。（記者張宏╱攝影）
穿上節日新衣服的米妮。（記者張宏╱攝影）

在迪士尼兩個園區內，大家能看到聖誕老人和迪士尼人物，可以在安全距離內合影。在迪士尼精品店購物，也推出各種節日服飾和日用品，可為親朋選購禮物。迪士尼還推出全新的假日商店Plaza Point，商店是維多利亞時代的風格，用花環、胡桃夾子和節日裝飾為客人帶來節日溫暖，並提供以聖誕節為主題的珍品。這家位於迪士尼樂園主街的商店出售來自世界各地的節日裝飾品、家居用品、床單和配飾等。樂園市中心區域和度假村的酒店，也都裝飾一新。

迪士尼節日特色服飾。（記者張宏／攝影）
迪士尼節日特色服飾。（記者張宏／攝影）
新音樂喜劇「Encanto」電影中新角色Mirabel。 （記者張宏／攝影）
新音樂喜劇「Encanto」電影中新角色Mirabel。 （記者張宏／攝影）
現場學習打造蝴蝶結。 （記者張宏／攝影）
現場學習打造蝴蝶結。 （記者張宏／攝影）

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