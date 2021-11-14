加州家長團體力阻在學校戴口罩 法官駁回

洛杉磯聯合學區學生和教師進教室都要戴口罩。（LAUSD）

聖地牙哥縣（San Diego County）高等法院12日（周五）駁回了一項挑戰加州 學校戴口罩 規定的訴訟，稱州長紐森 (Gavin Newsom) 擁有強制執行全民戴口罩的法定權力。

承審法官弗里蘭 (Cynthia Freeland)在裁決書中指出，紐森是在緊急授權下行事，以執行戴口罩的規定。原告不能也不否認COVID-19及其相關的健康風險繼續存在，加州通過強制執行口罩令等措施來保護公眾健康和防止COVID 傳播，這符合加州的合法利益。她並且指出，法院一直允許學校排除那些不遵守公共衛生措施的學生，例如兒童疫苗接種。

巴沙迪那學區的學生佩戴口罩上課。（PUSD）

紐森的發言人斯塔克（Alex Stack）表示，州長對法官的裁決感到滿意。他在一份聲明中說，「加州學校的防疫指導以科學為基礎，它是該州預防學校疫情爆發和確保兒童安全的國家領先戰略的重要組成部分。」 「我們仍然專注於支持學校繼續面對面為學生授課，並將繼續捍衛這些常識性措施，以確保學生安全。」

阿罕布拉學區的學生一律佩戴口罩進學校。（AUSD）

今年7月，一個名叫「讓他們呼吸」（Let Them Breathe） 的家長團體控告加州政府，要求推翻學生戴口罩強制令，以及要求學生與檢測呈陽性的人接觸後，接受加州COVID檢測的指導方針以及在學校隔離的規定。該組織認為，戴口罩會損害兒童的社交、心理和身體健康，戴口罩應該是家庭的選擇，而不是政府的要求。

但是，加州目前要求所有學生在K-12學校的教室內戴口罩，無論疫苗接種情況如何。教職人員在與學生一起時也必須在室內戴口罩。人們在戶外可以摘下口罩，對於有健康狀況的人，可以根據具體情況進行修改或例外。

加州政府官員表示，需要在學校戴口罩，因為研究表明，口罩在減少COVID傳播方面非常有效，而且戴口罩可以保證學校足夠安全，讓所有學生都可以面對面上課。