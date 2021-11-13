加州公衛局 鼓勵民眾打加強針

加州公衛局局長阿拉貢。（加州公衛局）

為防止今年冬季和年末假期疫情爆發，加州 公共衛生局局長阿拉貢（Tómas Aragón）9日致函給加州各類新冠疫苗 接種處所，強調如果民眾自覺有必要接種加強針，只要滿了一定間隔期，醫療院所都不應該拒絕。

按照聯邦疾管中心（CDC）的規定，必須65歲以上長者，或身處高風險區的人才能接種加強針，但加州顯然鼓勵民眾自行評估，如果身處的社區確診數多、或行業風險高，就能夠施打加強針。各地的醫院、藥房、公立接種站都能施打加強針。但是民眾必須年滿18歲，並且Moderna或Pfizer兩劑已超過六個月，或J&J疫苗兩個月以上。

阿拉貢的信函中表明，接種處所應讓民眾自行判斷染病風險，因為每個人的變數不同，可能因為所住社區風險較高，或是在接觸頻繁的行業任職。由於官方預約接種網站仍然要求按照CDC規定，加州公衛局的信函等於讓各地處所增加自主空間，一旦民眾上門要求施打加強針，只要過了規定期限都可以施打。

洛杉磯縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）在回覆KTLA的提問時強調，洛縣 百分之百支持加州政策，而且過去數周已經在鼓勵民眾自行判斷風險，不論是身處高風險社區，或是染病數激增都算在內。費若強調，洛縣相信他們的決定與CDC並不相悖。

而且基於冬季將至，室外寒冷，因此民眾多半會在室內聚會，加上先前的疫苗效力衰退，因此洛縣與加州衛生官員都強調，施打加強針的重要性。