疫情重創旅遊業 有人卻抓住中美線機票需求大賺

南加有旅遊業者在疫情困境中找到生機，抓住中美往返機票的剛需。（顧彬彬提供）

疫情 一年多，旅遊業是打擊最嚴重的行業之一，很長時間人們居家隔離，出行成為奢侈夢想，沒有客戶，眾多旅遊公司難以度過寒冬，紛紛倒閉或轉行。但有些華人 從業者卻抓住時機，不賠反賺，一部分人的收入甚至翻了十倍以上，他們從事的是中美往返機票業務。

洛杉磯旅遊業內人士顧彬彬近日受訪時表示，不少旅遊公司都在這場曠世難遇的疫情中倒閉，但他所在的團隊很幸運，能夠在困境中找到生機，抓住中美往返機票的剛需。他還提到，一度狂漲的機票導致亂相叢生，讓某些同行的收入增加十倍以上。

去年疫情爆發初中美幾乎斷航，很多滯留在美的華人，包括一些留學生想盡辦法回國，當時一票難求。顧彬彬說，很長一段時間，只有少數航班在飛，一張飛中國 的機票最高價格在2萬至2萬5000美金，「有些專門做機票中介的，每張機票加一兩萬人民幣很正常，一個航班三、五百個座位，做得好的，一周就有數萬美元收入。」

顧彬彬同時還披露了一些行業亂象，稱那段時間，很多人跨行業加入這個龐大的利益鏈，之前開餐廳的也賣機票，「對他們來說，能賣一張機票就是賺一筆錢，早期機票需求最強時，不少人還選擇包機回國，市場上居然出現不適合越洋飛中國的包機機型，極具隱患，很多有錢人只要能回國就行，亂象導致某些包機可以賺數十萬美元。」

與這些亂象中產生的從業者相比，顧彬彬表示自己不違規操作，他說要在這行長久做下去，一定要建立口碑，「大家都是華人，我很理解他們想回國的難處，會盡力替他們著想，幫助解決困難。」

在旅遊業從事近20年的顧彬彬，在中國大陸擁有旅行公司，在洛杉磯擁有團隊，並在全球諸多機構都有票務渠道，他有專業的票務系統，具備出票功能。

那去年一票難求時，高價機票究竟如何運轉？ 「開始時，有限的機票都來自航空公司，如何拿票，就看與航空公司的關係如何，常年合作才會分一些票給你。」顧彬彬稱自己的團隊動用全球資源，從世界各地的航空公司爭取有限票源，「早期很多回國航線需要繞著全球飛，有些機票甚至在非洲衣索比亞出票。 」

除了能開票，還要非常熟悉全球航空信息，顧彬彬表示，疫情期間如何將乘客順利送回中國，如何靈活處理各種情況，都需要一直做功課，「因為中國的入境政策不斷在調整，我們要隨時根據調整的政策、航班，給想回國的乘客提供及時準確的信息。」