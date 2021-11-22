另類生活／冬季露營車出遊有訣竅 不可不知

冬季來臨，一些露營車愛好者或選擇冬季出行旅遊，希望欣賞與往季不一樣的白色風景。這裡綜合整理冬季露營出現需要留意的一些事項，提供參考。

首先確定要出行的露營車，或者拖掛式RV及牽引卡車，能夠適應冬季旅遊需要。車內外設施是否能夠抵禦低溫 ，比如耐寒絕緣屏障、車內地毯、電熱毯或能夠為車內空間加熱設施等。如果在室外燃篝火，建議準備阻燃毯子，提高安全保障。

詳細暸解目的地露營地情況，切不要在到達露營地後發現露營地在本季關閉。暸解露營地開放時間，並獲悉任何季節性限制和關閉，以免遇到任何意外。同時出發前夕，要密切關注天氣預報，若目的地有下雪，或達到冰點溫度，就需要準備雪鏟、刮冰器及額外多帶備用丙烷燃氣罐，方便禦寒時使用。

在露營地要找一個陽光充足車位，幫助保持車內溫度，如同在夏日出行，在炎熱陽光下，找一個陰涼地方停車一樣。

充分準備好攜帶完整的禦寒必需品。包括雪鏟、合適冬裝和空間加熱器，還有就是吹風機已備除霜時使用，還有足夠木柴、打火器、防滑鏈及防身用品。有露營愛好者還建議，在溫度至冰點環境，千萬不要像往常一樣打開灰色水箱，只要定期排水即可。此外要防止下水道軟管冰堵。購買幾卷加熱電纜，可以派上大用途。