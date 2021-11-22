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另類生活／3華人家庭組「大篷車」隊 RV結伴出遊

記者啟鉻／河濱報導
大家一起在露營地就餐。（李煥平提供）
大家一起在露營地就餐。（李煥平提供）

美國新冠肺炎疫情爆發後，催生不少華人露營車旅行。內陸東谷市居民李煥平夫婦在2021年上半年購買露營車，與另外兩家同樣擁有露營車的朋友結伴，組成「大篷車」隊暢遊國家公園，欣賞美國山水美景。李煥平說，看到一些美國人賣掉住宅，購買露營車舉家旅遊全美各州，在疫情期間充分享受大自然，頗有感慨。

露營地準備就餐。（李煥平提供）
露營地準備就餐。（李煥平提供）

李煥平夫婦年初購買一輛拖掛式露營車。他曾經在洛杉磯聯合學區擔任高中教師，提前退休開始享受生活。還有兩位居住附近城市好友，也都在同期購買了露營車，於是三個家庭組成一個「大篷車」隊RV結伴旅行。

不久前，他們「大篷車」隊到了多個國家公園，比如內華達州的Lake Mead National Recreation Area，亞利桑納州大峽谷國家公園北緣、猶他州拱門國家公園、Canyonlands國家公園、Bryce Canyon國家公園，以及Zion National Park等。

露營地燃起篝火。（李煥平提供）
露營地燃起篝火。（李煥平提供）

晚間氣溫低 備齊禦寒物品

李煥平說，逐漸臨近冬季晚間溫度較低，這些景區晚上溫度在50幾度，最低30餘度（均為華氏）。所以為了避寒，他購買了五捆燃火木柴，大罐裝Propane，禦寒裝備，還有電熱毯。他說，露營車內暖氣是靠燃燒Propane加熱，但車內空氣乾燥不舒服，於是就用電熱毯先鋪在床上加熱，減少燃氣加熱時間，這樣休息更舒適。食物方面，考慮氣溫低，就多帶了些可以增高熱量的牛肉、羊肉，大家一起在露營地烤肉、涮火鍋。

李太太露營地烹飪。（李煥平提供）
李太太露營地烹飪。（李煥平提供）

他們選擇設施完備的露營地，水、電、排污設施都很全。李煥平表示，有些國家公園露營地設施並不是很完善，所以他們在國家公園外選擇設施完善營地駐露營車，然後再開卡車進入公園遊玩。晚上返回營地後，大家在一起升起篝火，邊聊天邊準備晚餐。餐後三家人在篝火旁談天說地，暢談旅行感受，認識露營地新朋友。晚上在篝火與星光陪伴下，在露營車裡進入夢鄉。第二天，大家繼續欣賞周圍美景，好不愜意。

結識新友 另類露營車旅行

李煥平說，一路上在露營地常常認識新朋友。來自喬治亞州一個美國家庭，年輕夫婦與三個孩子，兩年前賣掉住宅，購買一輛露營車開始周遊全美。夫婦說，兩年多時間裡，已經遊遍全美20多個州，一家人將露營車當成移動的家。至於孩子的教育問題，媽媽是家庭學校教師，一切有媽媽打理。夫婦說，讓孩子們充分享受和熟悉大自然，自由自在地成長。李煥平曾做過高中教師，對於這對夫婦教育孩子的方式頗有感觸。

華人結伴駕駛露營車遊國家公園，在公園內合影。（李煥平提供）
華人結伴駕駛露營車遊國家公園，在公園內合影。（李煥平提供）

他說，還有一對來自密西根州的新婚夫婦，為了周遊全美，將住宅賣掉，購買露營車旅行。他們希望在兩年時間裡，遊遍全美50個州，然後挑選一個最滿意的地方買房定居。李煥平說，相信也有華人家庭會選擇這樣的生活方式，但不是很多。他在約書亞國家公園就曾遇到一位華人露營車旅行愛好者，但未能深入交流。在疫情發生後，選擇露營車出行故事不勝枚舉。

猶他州拱門國家公園。（李煥平提供）
猶他州拱門國家公園。（李煥平提供）

李煥平夫婦駕駛露營車暢遊國家公園。（李煥平提供）
李煥平夫婦駕駛露營車暢遊國家公園。（李煥平提供）

露營車新手 仍須累積經驗

李煥平認為自己是露營車旅行新手。談起如何一步步開始露營車旅行經歷，他說，居住東谷市，購買露營車後，為了嘗試積累經驗，最初選擇就近公園景區露營地，在經驗豐富之後再逐漸擴大旅行範圍。他認為，拖掛式露營車最好是在露營地避免經常倒車，同時露營地要設施齊全，避免露營車排污困擾。

李煥平夫婦購買的拖掛式露營車。（李煥平提供）
李煥平夫婦購買的拖掛式露營車。（李煥平提供）

美國 疫情 華人

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