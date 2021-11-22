我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際奧會護航中國官媒？「#彭帥在哪裡」掀冬奧輿論戰

大S親回應離婚「希望小菲永遠過得比我好」

另類生活／短途露營攜帶東西不要太複雜 別讓裝備成負擔

記者啟鉻／洛杉磯報導
與友人野外露營。（受訪者提供）
與友人野外露營。（受訪者提供）

對於那些希望體驗露營樂趣的人來說，多數都是過一個周末即短途露營，所以需要攜帶什麼東西，是大家關心的問題。有多年野外露營經歷的白雪松認為，對於短途露營者，攜帶東西不要太複雜，千萬不要讓裝備成為露營負擔。

夫婦旅行。（受訪者提供）
夫婦旅行。（受訪者提供）

白雪松結合與太太小黃野外露營的經歷，表示在兩人使用的越野車內，就有簡易「車床」，車床下有幾個小隔間，其中就裝有各種露營必備物品。簡易自製「車床」，安置在車內後座及後備箱部分，如同一個雙人床，可睡兩人沒有問題。平時車後座處於正常狀態，一旦需要，把後座向前放倒，車床在不到三分鐘就可鋪好。當然要攜帶兩人床墊、睡袋、枕頭等休息用品。

其他必備物品還有方便麵、午餐肉、雞湯、米粉、椰子水；鍋碗瓢盆、簡單調味料；戶外使用小型爐具；還有很多人可能用不到的金屬瓶裝二氧化碳氣體。他說，金屬瓶裝二氧化碳氣體是救命神器，平時駕車去野外可能輪胎洩氣，緊急時可以利用這瓶二氧化碳來為輪胎充氣，解決燃眉之急。

野外旅行。（受訪者提供）
野外旅行。（受訪者提供）

若駕駛RV，接水管裡有殘留水，可用這款神器將水管殘留水除去乾淨後再放入RV儲物間。若野外拍攝遇到風大，將照相機鏡頭沾上塵土，也可以利用這款神器，清除鏡頭灰塵。還有就是要準備一些出行簡單的維修工具、太陽能燈、手電筒、防身物品及結實的手套，以備需要時使用。

以上只是他們野外露營的體會，但或許每個人都有不同經驗，且需求不同，所準備物品也可能都有差異，僅供參考。

上一則

另類生活／3華人家庭組「大篷車」隊 RV結伴出遊

下一則

另類生活／華人夫婦愛露營 30天RV遊美 全程近1萬哩

延伸閱讀

第一次房車露營

第一次房車露營
余文樂曝拍「頭文字D」秘辛 周杰倫撞車險喪命

余文樂曝拍「頭文字D」秘辛 周杰倫撞車險喪命
余文樂爆「頭文字D」秋名山飆車：差點把周杰倫撞沒了

余文樂爆「頭文字D」秋名山飆車：差點把周杰倫撞沒了
澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出

澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出
氣候峰會達共識 80多國承諾減排甲烷

氣候峰會達共識 80多國承諾減排甲烷
歡度萬聖節兼防疫 矽谷民宅蓋巨型水管「送糖果」

歡度萬聖節兼防疫 矽谷民宅蓋巨型水管「送糖果」

熱門新聞

汽車撞進南加鬧市區中餐廳。（讀者提供）

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

2021-11-18 22:06
宋雲帆在洛杉磯的富人區花1200萬元為自己購置了一處豪宅。（MLS圖片）

27歲華裔創業者 買1200萬豪宅

2021-11-20 02:20
北美華人會計師協會會長張青會計師。（會議截圖）

國稅局將加強查稅 這些人是稽查對象

2021-11-15 02:18
「尚氣與十環傳奇」美國熱賣，劉思慕前景看俏。（歐新社資料照片）

「尚氣」劉思慕好萊塢山上置產 500萬買下豪宅

2021-11-17 02:20
楊信（右）、楊紹培（左）父子聯手在居家用品市場，各自攻下一片天。（記者謝雨珊／攝影）

跳蚤市場擺攤發跡 華裔父子銷垃圾桶稱霸美國

2021-11-18 02:20
楊信（左）與兒子楊紹培各自經營公司，兩公司年銷售額達5億美元。（記者謝雨珊／攝影）

世說新聞／掌握這些財富密碼 華裔父子年入5億

2021-11-17 19:10

超人氣

更多 >
賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷

賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷
80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景
油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？

油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？
大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產

大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產
威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷