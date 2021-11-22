另類生活／短途露營攜帶東西不要太複雜 別讓裝備成負擔

與友人野外露營。（受訪者提供）

對於那些希望體驗露營樂趣的人來說，多數都是過一個周末即短途露營，所以需要攜帶什麼東西，是大家關心的問題。有多年野外露營經歷的白雪松認為，對於短途露營者，攜帶東西不要太複雜，千萬不要讓裝備成為露營負擔。

夫婦旅行。（受訪者提供）

白雪松結合與太太小黃野外露營的經歷，表示在兩人使用的越野車內，就有簡易「車床」，車床下有幾個小隔間，其中就裝有各種露營必備物品。簡易自製「車床」，安置在車內後座及後備箱部分，如同一個雙人床，可睡兩人沒有問題。平時車後座處於正常狀態，一旦需要，把後座向前放倒，車床在不到三分鐘就可鋪好。當然要攜帶兩人床墊、睡袋、枕頭等休息用品。

其他必備物品還有方便麵、午餐肉、雞湯、米粉、椰子水；鍋碗瓢盆、簡單調味料；戶外使用小型爐具；還有很多人可能用不到的金屬瓶裝二氧化碳氣體。他說，金屬瓶裝二氧化碳氣體是救命神器，平時駕車去野外可能輪胎洩氣，緊急時可以利用這瓶二氧化碳來為輪胎充氣，解決燃眉之急。

野外旅行。（受訪者提供）

若駕駛RV，接水管裡有殘留水，可用這款神器將水管殘留水除去乾淨後再放入RV儲物間。若野外拍攝遇到風大，將照相機鏡頭沾上塵土，也可以利用這款神器，清除鏡頭灰塵。還有就是要準備一些出行簡單的維修工具、太陽能燈、手電筒、防身物品及結實的手套，以備需要時使用。

以上只是他們野外露營的體會，但或許每個人都有不同經驗，且需求不同，所準備物品也可能都有差異，僅供參考。