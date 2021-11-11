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華女球場無故被打到腦震盪 竟是施暴者母慫恿

記者李雪／洛杉磯報導
華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）
華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）

南加一名華裔少女7日在園林女子籃球比賽（Garden Grove girls' basketball game）中，突然遭對方球員毆打，導致這位華裔少女腦震盪。而這一過程正好被場邊看球的觀眾拍下，視頻在網上引起眾怒。而最令人吃驚的是，施暴者疑似在其母的慫恿下才動手打人的。

影音來源：看球觀眾╱記者李雪後製

事發時的比賽是在Map Sports Facility舉行的秋季大露營錦標賽的第二場，也是最後一場比賽。該比賽是從小學二年級到大學的男女學生都有。當時Dream Academy隊的一名球員嘗試三分球但未命中，SoCal Blaze隊則至少領先15分。

華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）
華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）

而在這個未投中的三分球發生幾秒後，該球員突然揮拳打倒對方球隊15歲的後衛，即華裔女孩韓宜文（Lauryn Ham）。視頻中她當場倒地，裁判趕緊吹響哨子暫停比賽。

華裔母親謝思恬（Alice Ham）當時沒有觀看她女兒的比賽，但根據比賽裁判的說法，在韓宜文被擊中之前，有人說過一些話。裁判告訴NBCLA電視台，據稱另一個女孩的母親對她的女兒喊道，「你最好去打她」。這句話在視頻中也隱約能聽到。「她是故意這樣做的。一位母親通過告訴她的女兒去攻擊我的孩子來煽動暴力」，謝思恬說。

NBCLA聯繫了羚羊谷運動俱樂部的賽事組織者，但沒有得到回應。而據SoCal Blaze的教練說，出拳的少女來自洛杉磯。她已被趕出了體育活動，教練說她結束了比賽。由於該女孩是未成年人，目前未能確定其身分。

無獨有偶，今年5月在舊金山美國業餘運動聯盟（AAU）的比賽中，也有一名亞裔青少年被毆打到腦震盪，並被視頻拍下。當時這位少年還遭對手咒罵種族歧視字眼。謝思恬表示也知道此事，但她目前尚不能確定兩件事是否相同性質，因為和那起事件不同的是，她的女兒並沒有被辱罵種族歧視字眼，甚至對方沒有說任何話。但女兒也表示在比賽中從未和動手的女孩說過話，唯一知道的事實就是，動手女孩的母親在場邊煽動她的女兒動手打人，但仍無從得知出於何種動機。

韓宜文從小熱愛籃球，高中加入了球隊作後衛。（Alice Ham提供）
韓宜文從小熱愛籃球，高中加入了球隊作後衛。（Alice Ham提供）

謝思恬表示，女兒對籃球的熱愛始於二年級。進入高中後她一直打球，並加入球隊成為後衛。她說球場上發生的事情導致女兒被診斷為腦震盪，目前女兒正在康復中。

她認為這一拳是攻擊行為，表示這樣的事情，若是發生在大街上，任何地方，都「絕對是攻擊行為（assault）」，也不應該在體育賽事上發生。她已經向警方報案，並表示不排除所有的潛在法律手段。她表示她並沒有機會跟當事女孩和其母親說話，若有機會，她希望告訴這位母親「教孩子品格，比教孩子技能更重要」。

華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）
華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）

而出拳攻擊的14歲女孩家人的律師告訴NBCLA，稱「這是一起非常不幸的事件，涉及兩個年輕的未成年女孩。我們正在盡最大努力調查發生的一切。一旦我們獲得了所有必要的信息，我們將發表聲明」。

韓宜文從小熱愛籃球，高中加入了球隊作後衛。（Alice Ham提供）
韓宜文從小熱愛籃球，高中加入了球隊作後衛。（Alice Ham提供）

華裔 種族歧視 美國

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