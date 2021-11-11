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流感致死 洛縣出現本季首例

【洛杉磯訊】
洛縣出現本季首位流感死亡病例。（聯合報系資料照片）
洛縣出現本季首位流感死亡病例。（聯合報系資料照片）

洛杉磯縣公共衛生局收到了2021-22流感季節流感相關死亡的第一份報告。死者為一名患有多種基礎疾病的中年居民，此人在患病過程中多次檢測出新冠病毒呈陰性，且尚未接種本季季節性流感疫苗

當局表示，儘管大多數人從流感中康復也沒有併發症，但這次死亡提醒人們，流感在一些情況下可以是嚴重疾病，尤其肺炎是流感最常見的併發症。流感還會加重心臟病或哮喘等潛在的健康狀況。每年全國都有數千人因流感相關疾病住院或死亡。

去年冬天，為減緩新冠傳播而採取的措施，可能抑制了流感和其他呼吸道病毒的傳播。雖然流感季節即使在正常年份也難以預測，但當局正在為流感病毒在今秋和冬季在洛杉磯縣傳播做好準備。洛杉磯縣的流感活動指標目前較低，但最近幾週一直在上升。

公衛局和CDC建議所有六個月以上的人都接種流感疫苗，包括兒童和孕婦。健康人仍應接種疫苗以保護社區中的其他人，尤其是老年人、年輕人和免疫系統較弱的人。 

州長紐森說，加州新增案感染案例正在增加。今年的冬季長假，不能讓去年同樣的事再來一...
州長紐森說，加州新增案感染案例正在增加。今年的冬季長假，不能讓去年同樣的事再來一次。（ABC）

紐森籲快打疫苗

編譯組／綜合報導

加州州長紐森10日現身洛杉磯縣，呼籲民眾回憶起去年冬季的慘痛經驗，在今年冬季來臨之前盡快完成接種，除了尚未接種者應該盡快接種，已經完成接種者也可以接受加強針，避免年底長假期間再度爆發感染高峰。 

紐森之前快兩周沒有公開露面，且突然取消前往蘇格蘭參加聯合國氣候變化大會（COP）的行程，引發共和黨人撻伐。紐森說，他只是想藉著萬聖節多陪陪四個小孩，別無他意。 

紐森10日除了呼籲南加民眾接種新冠疫苗外，還鼓勵大家接種流感疫苗，一再強調冬季即將來臨，而且今年的趨勢跟去年一樣，越靠近年底，新增感染人數就快速攀升。 

紐森說，加州人度過了一個美好的夏季，因為加州是全美感染率最低的地方，但是現在我們躍升了15名，而且新增案例還在增加。但他強調，他並不是在恫嚇，而是在提醒大家，去年此時，正因為大家心防鬆懈、拉下口罩，才導致確診大增，今年的冬季長假不能讓同樣的事再來一次。 

流感疫苗 紐森 洛杉磯

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