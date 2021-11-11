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華人透露：酒吧驗疫苗卡執行不力 傳付小費就放行

記者邵敏/洛杉磯報導
華人逛酒吧、夜總會， 稱給小費就可不必提供疫苗卡。（unsplash.com）
華人逛酒吧、夜總會， 稱給小費就可不必提供疫苗卡。（unsplash.com）

洛杉磯縣從11月4日開始，要求酒吧、夜總會、釀酒廠、休息室和釀酒廠的室內部分，顧客必須提供完整的疫苗接種證明才能進入。但據華人反映，一些酒吧、夜總會的執行力度並不強，甚至只要給對方小費，不用提供疫苗卡也能進入室內。

洛縣阿罕布拉市（Alhambra）華人居民James，每週都喜歡約朋友去酒吧喝酒，或者去夜總會跳舞，據他的消息，最近這些場所確實已開始檢查顧客疫苗卡，門口也貼著告示需提供疫苗卡才能進入。

11月6日晚，James和幾個朋友一起去洛杉磯一家夜總會跳舞，「我每週都會來這家，那天是第一次要求我們出示疫苗卡，幾個朋友手機裡都存著疫苗接種信息，因此很快就進去了。但說實話他們檢查並不嚴格，我看到一些沒有疫苗卡的客人也進去了。」

據James透露，他還看到幾名沒有出示疫苗卡的客人順手塞了小費給工作人員，就很順利入場，對此，James覺得也很正常，「都到門口了，還不讓大家進去啊，再說都是老顧客，經常來玩的，工作人員就睜一隻眼閉一隻眼吧。」

同時據知情人士透露，一些酒吧、夜總會的工作人員，也並沒有依照規定接種疫苗。這名不願透露姓名的華人說，「我朋友就在酒吧工作，她不願接種疫苗，因為擔心潛在的副作用，朋友一直在人多的室內空間工作，照說感染新冠的風險最大，但從沒有被感染，她就覺得沒有必要接種疫苗。」

當局要求，洛縣所有進入室內酒吧、夜總會、釀酒廠、休息室等公共場所的員工和顧客都需要提供疫苗接種證明，進入洛市餐廳、購物中心、電影院、美髮、美甲沙龍、健身房的顧客也需提供疫苗卡，並由商家執行檢查。但問題是，這些商家工作人員的疫苗卡誰來檢查？如果員工沒有接種疫苗的話，是否就會被辭退？

洛市餐廳業主鄭先生解釋說，餐廳重新開放後，一直面臨招工難的局面，如今面對疫苗新政，他們也對員工提出疫苗要求，「但如果員工堅持不接種，我們也不會辭退他們，畢竟再招一名有經驗的員工太難了。」同時他還提到，並沒有接到政府的通知，會來檢查員工的疫苗卡。

疫苗 工作 華人

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