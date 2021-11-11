迎春節人潮 華航將增LA出發航班

中華航空。（官方臉書）

中華航空公司（China Airlines）10日發布資訊，為因應美國及台灣 地區疫情 趨緩，2022年1月至3月，將增加在洛杉磯國際機場 和安大略國際機場出發赴台航班。

安大略（Ontario）機場出發的航班，將由現行一個月兩班，2022年1月至3月間增加為每周一班，每周三晚間由安大略直飛台北。登機旅客需準備好出發前72小時內新冠（COVID-19）核酸檢測報告（PCR），以及預訂好在台防疫旅館的相關文件。

因為華人傳統農曆新年將至，為配合旅客抵台後所需的檢疫時間安排，特地在2022年1月1日至15日，安排每周由洛杉磯國際機場出發班機，由現行的每周兩班增加至每周四班，以滿足旅客需求。所以自2022年1月1日至1月15日期間，每周洛杉磯四班，加上安大略每周一班，共計每周五班。

此外，為了方便旅客於抵達洛杉磯後轉機其他城市，自2022年1月起抵達時間，也由現行的晚7時35分改成中午12時25分抵達洛杉磯國際機場，提供旅客更方便的轉機服務。

在機票部分，經濟艙現在推出疫情以來最低價，官網價一年有效機票，最低連稅938元起，提醒旅客儘早購買。有關班表訊息及售價可參考華航官網china-airlines.com。

中華航空受新冠肺炎疫情影響，自2020年4月起，暫停了安大略至台北所有航班。2021年6月起恢復航班，但每個月只有兩班直航。