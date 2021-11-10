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教授在美亮中國功夫兩退持槍匪火遍全網 網友盛讚真英雄

記者高梓原王若然陳開／洛杉磯報導
中國知名教授周批改在洛杉磯街頭兩度擊退持槍匪事跡，獲網友群讚。（本報檔案照）
中國知名教授周批改在洛杉磯街頭兩度擊退持槍匪事跡，獲網友群讚。（本報檔案照）

中國知名教授周批改，近日受邀前往南加大訪學；他滿懷興奮喜悅的心情來到美國，沒想到來美第二天，就在洛杉磯街頭遭遇搶劫。在非裔歹徒持槍指頭情況下，周教授使用中國功夫，將其擊退，但沒過多久，劫匪又持槍捲土重來，雙方二度交手下，周教授再次擊退搶匪。如今該新聞經洛杉磯世界日報獨家報導後，已成為海內外華人社區的討論熱點，不少網友紛紛對周教授的果敢和勇氣點讚，更有網友不吝讚美，直言「周教授揚中華神威」 、「周教授乃真英雄」！

中國湘潭大學公共管理學院教授周批改，10月31日從北京飛抵洛杉磯，第二天11月1日下午約3時45分，在華埠附近考察時遭遇持槍搶劫。周教授表示，11月1日下午，自己背著一個包、推著行李拖箱，行李拖箱上疊著一個包，從洛杉磯市中心步行到華埠，一路看洛杉磯的風景和拍照。在進入一Bernard姐和Hill街交口處時，在自己稍稍站立休息的功夫，突然從街對面的一輛黑色皮卡車上沖下一人，全身黑衣、頭和臉上裹著黑罩，拿著手槍指著自己的額頭，隨後就發生了激鬥。

周教授回憶和搶匪的搏鬥過程，雖然只能看到對方露出來的眼睛部分，但可以看出皮膚黝黑，應該是一名非裔，蒙面人比自己個子高一些、胖瘦相仿。「他右手握手槍，指著我的臉部。我當時沒有思考，抬左手將其槍格開，右手出拳將槍打落在地。他來搶我的拖箱包，我奮力往回拉。他用拳頭打向我的臉部，我頭一偏打中了我的眼角。我右腳踢出，轉身左肘掃過去，將他打倒在地。我自己也摔倒在地，擦破了褲子和膝蓋。我爬起來，拖著箱子就往主路跑」，周教授回憶到。

等周教授離開「戰場」，這才發現右臉有血，於是拿出手機看了一下自己的臉，並拍了個照。可當放下手機，又發現剛才的蒙面人回到身前，再次用黑漆漆的槍口對準他的面部。有了第一次和對方搏鬥的經驗，周教授發現對方功夫不行、打不過自己，心態上也就變得比較冷靜，本想把相對不重要的個人衣物和行李交給對方換個平安。可當對方還要伸手搶自己背包時，想到要保住重要的個人文件和寶貴的學術材料及手提電腦，瞬間又評估了對方和自己的戰力差距，所以就想著再次擊倒對方並將對方擒拿住。但當看到街道對面另一位蒙面人已經坐在車上向同伴招手，為避免節外生枝只好在原地看著兩人駕車逃離。

雖然事發當天兩度擊退劫匪，但被持槍搶劫的經歷如今依舊讓周教授心有餘悸。他說，面對槍口時一瞬間完全是條件反射，沒有思考的用手將對方的槍從自己面部格擋開。能有這樣的反應，確實是和自己年輕時有過在專業武術學校訓練過的經歷有關，只想著要將對方手中的武器打掉。他說，這是平生第一次有人用槍對著自己搶劫，特別震驚。在中國內地，無論多麼偏遠從未遇到搶劫。之前在加拿大留過學，也去過英國、德國等國，還獨自到過印度很多城市和農村，除了小偷，沒碰到搶劫。這次經歷使我看到了多面的美國。洛杉磯的富裕和美麗令人稱道，但社會治安的確令人擔憂。接觸過的很多人都說晚上不敢外出，白天也要小心翼翼。在這個自由的國度，善良的人民卻沒有享有免於恐懼的自由。基本的人身安全沒有保障，給這個天使之城蒙上了灰塵。

周教授說，這次被搶後得到了許多當地華人組織和個人的幫助，華埠商業發展區的于先生、章女士協助自己租到了房子，還有一位路人林先生為他買藥、處理傷口，華埠街道便利店的女士也協助他報警，這些都讓他感到來自海外華人同胞的關懷，特別想對大家說一聲謝謝。

周教授在美國的事跡被報導後迅速傳遍太平洋兩岸華人社區，更被網友甚至媒體轉載，掀起了網路討論熱潮。網友一面倒對周教授勇鬥劫匪的行為按讚，有網友調侃「教授會功夫，誰也攔不住」，也有大陸網友評論「周教授在美用中國功夫揚我國威」，更有網友不吝讚美甚至把周教授譽為「民族真英雄」。

連日來也看過不少網友評論的周教授則冷靜表示，對於在美國防範犯罪自己並無經驗，自己的行為也不值得大家提倡和效仿，但回顧起來這次經歷覺得有三點值得注意，一來是面對歹徒要冷靜，如果驚慌失措歹徒一定是得寸進尺的。二是平時加強鍛煉身體，要學一些防身術，三是正義的力量必須團結遏制邪惡，才能壓制犯罪共同維護家園。

周教授在當地華人幫助下報警求助，與洛杉磯市警員合影。（周教授提供）
周教授在當地華人幫助下報警求助，與洛杉磯市警員合影。（周教授提供）
周教授在第一次與搶匪搏鬥中眼角被擊中流血。（周教授提供）
周教授在第一次與搶匪搏鬥中眼角被擊中流血。（周教授提供）
周教授在第一次與搶匪搏鬥中眼角被擊中流血。（周教授提供）
周教授在第一次與搶匪搏鬥中眼角被擊中流血。（周教授提供）
周教授在第一次與搶匪搏鬥中眼角被擊中流血。（周教授提供）
周教授在第一次與搶匪搏鬥中眼角被擊中流血。（周教授提供）
周教授在第一次與搶匪搏鬥中眼角被擊中流血。（周教授提供）
周教授在第一次與搶匪搏鬥中眼角被擊中流血。（周教授提供）
搏鬥中周教授膝蓋處擦破。（周教授提供）
搏鬥中周教授膝蓋處擦破。（周教授提供）
華埠商業發展區執行主任于千（右一）、章夏怡（左後），在聽聞周教授遭遇後提供協助。...
華埠商業發展區執行主任于千（右一）、章夏怡（左後），在聽聞周教授遭遇後提供協助。（周教授提供）
搏鬥中周教授膝蓋處擦破。（周教授提供）
搏鬥中周教授膝蓋處擦破。（周教授提供）

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